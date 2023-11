La palabra de Majo Favarón

La esposa de Anibal Lotocki, quien está apresado por mala praxis, brindó un móvil al programa de Carmen Barbieri donde habló del estado carcelario del profesional de la salud, de la causa en su contra y el estado económico en el que se encuentra la familia.

Actualmente, está viviendo con sus hijos y dos amigos para poder atravesar este momento tan difícil. Asimismo, aseguró que está muy en eje, aunque apoya sin dudar a su esposo. Por otro lado, acompaña a su esposo, lo cree inocente y lo defiende contra las acusaciones: “Transité con él los seis meses de debate oral, donde quedó claramente demostrado que el producto utilizado estaba debidamente aprobado por Anmat, esto ya lo dijo la abogada, ya se dijo en el juicio, y no hay que restarle importancia eso. Por ese motivo, el juez desvincula a Aníbal de la relación nexo causal del producto y las enfermedades. Esto sucedió en un debate oral que fueron seis meses de largo debate y una investigación que se viene haciendo desde el año 2014 hacia adelante, con las resoluciones de Anmat y las pruebas”.

Asimismo, vale mencionar que el médico de las estrellas está detenido en el penal de Ezeiza, donde es visitado a menudo por sus amigos, su esposa y los representantes legales: “Lo veo y espero los días para verlo, y preparo cosas para llevarle. Decir que está bien es una mentira, pero se mantiene mentalmente fuerte”.

También se refirió a los pasatiempos de su esposo: “Hace actividades con otras personas, lee mucho, los libros son superimportantes para él, le llevamos un montón, creo que ya podría poner una biblioteca ahí adentro porque tiene muchos libros. De esa manera, se mantiene entretenido. Está escribiendo mucho”.

Sobre su estado afectivo, la mujer advirtió que no está en buen estado emocional: “Yo no estoy pasando un buen momento, pero hasta en los peores momentos, con más o menos angustia, estoy tranquila y no tengo motivos para no estarlo”. Por otro lado, ella disparó con la calma que la caracteriza: “El poder de los medios de comunicación tengo que felicitarlos, porque es como una Corte Suprema, los jueces hacen más caso a los medios de comunicación que a las leyes en las que se tienen que apoyar. Los jueces escuchan a la televisión y no se apoyan en las leyes”.

En relación con la causa sobre Silvina Luna, que murió por una mala praxis al intervenirse con este hombre, ella afirmó: “Creo que lo dijo Aníbal, la abogada y yo también, y es lo que está en los expedientes. Silvina, cuando vino por primera vez, allá en 2011, era una paciente joven, sana, que ya tenía cirugías previas, no era en ese momento su primera cirugía, cuando vino a ver a Aníbal la primera vez ya tenía cirugía en los glúteos”.

Sobre la muerte de Mariano Caprarola alegó: “Yo tuve una relación con Mariano Caprarola, y no creas que no me duele, pero me parece que vincular la muerte porque fue paciente de Aníbal en algún momento, me parece una irresponsabilidad total, porque Mariano falleció en un centro médico, haciéndose una cirugía urológica, de un shock hemorrágico. Adelantarnos y vincularlo con Aníbal no lo voy a permitir porque yo lo conocía a Mariano, lo conocía bastante, compartíamos varias cosas”.

Con respecto a la situación económica, aseguró que no la pasa bien, vive de alquilar los equipos y habló también de lo mucho que cambió su vida en los últimos meses, especialmente desde el punto de vista económico. “Antes de ser detenido, Aníbal ya no tenía permitido trabajar y yo tampoco porque estaba con él en la Clínica. Ahora estoy tratando de reacomodarme, de ver cómo sigo con mi vida en ese aspecto”. Por último, agregó: “No tengo ahorros, no. Ahora tengo en venta el auto, que de hecho lo tuve que mandar a pintar porque me lo escribieron todo. Pero también Aníbal tenía mucho equipamiento médico, tecnología de avanzada que no todos tienen y que ahora estoy alquilando.

Por último, se supo que el hombre va a llevar a la corte a los periodistas Facundo Pastor, Jorge Rial, a la vedette Pamela Sosa y a la empresaria Gabriela Trenchi.