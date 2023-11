Wanda Nara volvió a hablar sobre su enfermedad

Wanda Nara presentó hace unos días su canción Bad Bitch que la inició en el mundo de la música. Además, está concursando del certamen Bailando con las estrellas, que se emite en la televisión italiana.

Todo lo positivo que le está pasando a la empresaria hace que lo malo parezca ínfimo o que por momentos sienta que no está. Como su enfermedad, que está combatiendo con la ayuda de su familia.

Wanda contaba en una de las publicaciones que hizo en las redes sociales, que ahora cambió algo dentro de ella, que la deja poder hablar sobre lo que le está pasando. Se refería a su enfermedad como “eso que tengo yo”. Y, además, para apalear esa situación: “Bailo para demostrar que estoy bien”, comentaba.

Cuando la noticia estalló en todos las redes, la mediática todavía no sabía lo que tenía, con lo cual se enteró de su diagnóstico por la televisión.

“El verdadero amor lo ves cuando estás mal” afirmó Wanda. Porque en una de las internaciones que tuvo por la enfermedad, notó un gesto que la conmovió hasta las lágrimas.

“La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad”, comenzó el relato de la empresaria. “Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanto cerca de las cuatro de la mañana y lo veo a Mauro con el teléfono buscando donde podía curarme en el mundo”.

Estas declaraciones, rescatando la reacción que tuvo su marido, las hizo en el marco de una entrevista que el mismo programa italiano le hizo. “Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud, uno lo dice casi sin pensarlo, pero no está dado por sentado”, remarcó Wanda.

La modelo también contó cómo fueron los días previos a que se conociera el diagnóstico por su enfermedad. “En ese momento entré en pánico por no saber lo que estaba pasando. Por los chicos se te cruza de todo por la cabeza”, sostuvo.

Para batallar con su leucemia contó con su familia, que también se sintieron devastados ante tamaña noticia. Mauro Icardi pensó en dejar su carrera de futbolista, su hermana, Zaira, canceló unas vacaciones para estar con ella y su madre estaba destruida.