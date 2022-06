ODA, con el arte en el ADN

El espacio Uno + Uno (Darwin 1351, CABA) presentó recientemente ODA, una muestra que reunió la obra de Tulio Gómez Alzaga, Pablo Sahores y Francis Verstraeten, bajo la curaduría de Marina Furlanetto. Cada artista presentó dibujos, fotografías, pinturas, que dialogaban entre sí.

Tulio Gómez Alzaga presentó sus dibujos que despliegan un universo de trazos y expresiones, Pablo Sahores, sorprendió con sus pinturas y Francis Verstraeten, compartió sus fotografías.

“Estoy muy contento, disfrutando, tenía ganas de mostrar, aunque es difícil porque uno se desnuda, pero yo pinto desde siempre, y hacía ocho años que no exhibía, tenía la decisión que no iba a mostrar más por la presión de tener que producir obra, pero acá estamos. Con Tulio la primera vez que expusimos teníamos 25 años y con Francis nunca, pero estamos unidos por el arte, la música, el teatro y nos sentimos muy cómodos trabajando y haciéndolo juntos”, dice a diario Hoy Sahores, conocido en el ambiente cinematográfico por su rol en Disney.

“Lo que expongo no es muy distinto a lo que hacía, pero acá tiene que ver con mis antepasados, porque encontré revistas en la casa de mi madre de 1920, que recorté y las modernicé, imaginando cómo serían esos encuentros en la actualidad, con alegría, color, porque eran blanco y negro. Es una técnica mixta con acrílico, collage, plasticola y pintura chorreada, papeles y crayones de óleo con escrituras que se me ocurren, algunas no se ven, y otras están como veladuras”, suma.

“Nos conocemos todos del colegio, somos muy amigos, con las mismas fobias y características. Con el paso del tiempo nos encontramos con Pablo más en la veta artística, y con Francis, también, teníamos la fobia a exponer, porque nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer, entonces hablando con él pensamos en hacer algo juntos y hoy estamos acá”, cuenta Gómez Alzaga.

“Todo está conectado a través del blanco y negro, el color, y eso representa nuestra amistad, de hace tantos años, yo me acoplé a ellos cuando me invitaron a sumar las fotos. Ellos exponen y pintan hace años, es la segunda vez que lo hacen, y me daba vergüenza pedirles que me sumen, pero cuando Tulio me invitó, me sumé sin dudarlo, me animé. Yo había elegido imágenes todo de río, 20 ó 30, y hablando con quien me ayudó a imprimir me sugirió sumar imágenes de Buenos Aires en soledad, es decir que mutó del color del río al de la ciudad”, menciona Verstraeten.