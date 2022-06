Paul McCartney celebra sus 80 años

El talentoso artista inglés Paul McCartney festeja este sábado sus 80 años de vida. El ex Beatle viene de terminar su gira por "Got Back" por Estados Unidos.

A pesar de su edad y de su gran recorrido por la música, el compositor no descansa y continúa sumando páginas asombrosas en cada nueva producción, girando por todo el mundo, en shows en donde obviamente también es principal guarda y difusor del maravilloso e inagotable legado beatle.

"Yesterday", "Penny Lane", "Hey Jude", "Michelle", "Let It Be", "Lady Madonna", "Eleanor Rigby", "Paperback Writer" conforman apenas una ínfima proporción de los innumerables clásicos que creó en su etapa con Los Beatles; en tanto que "Maybe I´m Amazed", "Live and Let Die", "Band on the Run", "Jet", "My Love", "Coming Up" y "Pipes of Peace", entre otros, se fueron sumando en los años posteriores, para constituir un abrumador repertorio.

El baterista de los Beatles Ringo Starr le envió un cariñoso mensaje por sus redes sociales en el que expresó: “Dicen que este sábado es tu cumpleaños: ¡Feliz cumpleaños Paul! ¡Te amo, hombre, que tengas un gran día!. Paz y amor, Ringo y Bárbara. Amor, amor, paz y amor”.

Pero la felicitación que sorprendió a todos su fans fue la de Yoko Ono qién escribió: “Querido Paul, ¡Feliz 80 cumpleaños y muchos, muchos más! De parte de una compañera en la paz. Con amor, Yoko”.