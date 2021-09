Operan de urgencia a Roberto Pettinato

De forma reciente, el comunicador y músico Roberto Pettinato fue diagnosticado con unos pólipos en el hígado. Es por ello que sus médicos programaron una intervención que se llevaría a cabo en las próximas horas y sería una operación de rutina.

Sin embargo, las expectativas cambiaron en el transcurso de los hechos porque el procedimiento sencillo terminó de complicarse. Sucede que presentó un cuadro de apendicitis y por esta razón el animador de 65 años continúa internado bajo estricta observación médica. Así lo informó su hija y colega, Tamara Pettinato.

Además de esta información, el conductor se mantuvo en la escena puesto a que criticó la obra de Marcelo Tinelli al opinar sobre su show: “Para no preocuparse tiene que mirar el número de su CBU, y nada más... Entra a la cuenta, con toda la familia alrededor diciendo: Ok papá, te amamos. Tinelli no es la televisión que a mí me gusta... Yo no veía los programas enteros porque no era... No es de mi palo”.