Operaron de urgencia a Laura Esquivel

Laura Esquivel se acercó el miércoles a la guardia con un fuerte dolor abdominal, y luego de ser sometida a estudios los médicos decidieron operarla de urgencia.

“Tengo apendicitis, me tengo que operar y me quiero morir. Quiero saber si alguno de ustedes se operó y cómo fue, porque estoy un poco asustada”, relató la actriz en su cuenta de Instagram. “En breve me operan, si no respondo es por eso. Estoy esperando el quirófano. Fue inesperado pero por suerte nada grave”, afirmó.

“Gente hermosa, salió todo bien. Gracias por sus mensajes. Estoy bien, cansada pero ya sin nada por suerte. Mi operación, comparada con otras, no es nada pero no saben lo agradecida que me siento”, informó la joven.

La actriz que interpreta a Claudia Villafañe en la serie "Maradona: sueño bendito" ya fue dada de alta y comunicó a sus seguidores: “No tengo dolor pero estoy con sensaciones en la panza por la operación y estoy muy agradecida porque salió todo bien. Voy a seguir descansando y los voy a mantener al tanto de todo”.