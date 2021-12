Mauricio Di Yorio: “Nunca me imaginé hacer algo protagónico”

La ópera prima de Felipe Gomez Aparicio, que de­butó en el Festival de Tribeca y luego pasó por varias muestras internacionales recolectando premios, El perfecto David, tiene a Mauricio Di Yorio en el rol central, su primera vez en el cine, con un papel exigente que desnuda los claroscuros y miserias de las competencias físicas y una relación particular entre madre (Umbra Colombo) e hijo.

Diario Hoy dialogó con Di Yorio para saber más detalles de su ­trabajo.

—¿Sensaciones de que finalmente la película se vea en la Argentina?

—Después de la pandemia, y para mí que fue mi primera experiencia en el cine, es espectacular, que se vea en mi pueblo, es una locura.

—Estás en el 99 por ciento de las escenas, ¿te daba miedo exponerte?

—Me daba miedo estar con las cámaras en un mundo completamente nuevo para mí, pero cuando empezó a pasar el tiempo y las horas de rodaje fue saliendo todo bien.

—La película habla de las exigencias del afuera, de los mandatos. ¿Cómo vivís la presión externa?

—Siempre me presioné en cuanto a lo físico por un tema mío, de chiquito era medio gordito y me presioné para llegar a ser lo mejor física y estéticamente que pudiera ser, además del hecho que me gusta entrenar, es más una presión conmigo que otra cosa.

—Para la película tuviste que redoblar tu entrenamiento y a la vez actuar. ¿Fue difícil?

—Me exigí un poco más de lo normal, siempre entrené y comí bien, pero acá tenía el rodaje, mi entrenamiento, fue un poco complicado pero nada es imposible.

—¿Qué sensaciones tuviste al verte en la película?

—Para mí fue muy loco, pero me encantó verme, las actuaciones, verme en el cine, espectacular.

—¿Tenés ganas de seguir en el universo del cine y la actuación? ¿Rodaste algo más después de esta película?

—No hice nada, pero me encantaría, si se dan las oportunidades, me encantaría, fue un mundo nuevo para mí y me encantó.

—¿Qué descubriste haciendo cine?

—Descubrí que podía actuar, que era lo último que pensaba que podía hacer.

—¿Nunca soñaste con ser actor?

—Nunca, y como soy de Cardales, un mundo alejado a donde se mueven los actores y el cine y nunca me imaginé hacer algo protagónico.

Sentí que podía actuar y no se me hacía tan difícil, tal vez porque es, dentro de todo, parecido a mí, pero descubrir que podía actuar y no me daba tanta vergüenza fue bastante copado.

—¿Por qué los espectadores tienen que ver la película?

—La fotografía te impacta, y cómo la madre le exige al hijo obligándolo a hacer cosas que a la larga termina siendo un problema.