Oppenheimer, la gran ganadora en los Óscar

Como todos los años, el ojo de la prensa y los espectadores estuvo puesto en la 96 edición de los Premios Óscar que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En una noche sin sorpresas, posicionamientos políticos ni grandes discursos, Oppenheimer, de Christopher Nolan, basada en American Prometheus, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, fue la más elegida en varios rubros, incluyendo el de Mejor Película, que anunció Al Pacino.

Protagonizada por Cillian Murphy y Emily Blunt, Oppenheimer cuenta la historia de J. Robert Oppenheimer, el físico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Murphy, que encarnó al líder del proyecto Manhattan, se impuso como mejor actor en un rubro con grandes contendientes, como Paul Giamatti, por la bellísima Los que se quedan, o Jeffrey Wright, en American Fiction, entre otros. “Nolan, les debo más de lo que puedo agradecer al equipo… soy un hombre irlandés muy orgulloso parado aquí esta noche y les dedico el premio a los que buscan la paz”, dijo Murphy.

Nolan, que tenía ocho nominaciones previas y nunca había ganado, se llevó también el premio al Mejor Director, superando a Martin Scorsese, Jonathan Glazer, Yorgos Lanthimos y a Justine Triet, la única mujer de la terna, quien obtuvo el premio junto a su marido de Mejor Guion Original por Anatomía de una caída. Película que no fue elegida por Francia para representar al país por ideología de la directora. Cuando subió al escenario dijo “esta película me ayudó a superar la crisis de la mediana edad, y la escribimos en medio del encierro de la pandemia entre dibujitos animados y pañales”.

También por Oppenheimer, Robert Downet Jr. obtuvo el premio Óscar a Mejor Actor de Reparto, otro de los premios cantados de la noche, con una ovación de pie. El recordado intérprete de Iron Man, celebró que Nolan lo convocara para lo que él entiende es su posibilidad de hacer algo completamente diferente en cine y dijo en vivo: “agradezco a mi terrible infancia y la Academia, y a mi veterinaria, digo, a mi esposa… mi abogado de entretenimiento trató durante años sacarme de aquí así que esto es para ti”. Oppenheimer obtuvo 7 estatuillas de las 13 nominaciones en las que participaba.

La Mejor Película Internacional, donde La sociedad de la nieve, con créditos locales, participaba, fue para la zona de interés; mientras que en el rubro documental a la Mejor Película fue para 20 días en Mariupol. En dicha categoría, la chilena Maite Alberdi optaba por el premio con la maravillosa La memoria infinita, que ya había obtenido el Premio Goya a la mejor película Iberoamericana. La Mejor Película Animada fue para El niño y la garza, pero, como era de esperar, el maestro de la animación, Hayao Miyazaki, no estuvo presente, al igual que en su último Óscar de 2003 por El viaje de Chihiro.

Otro de los premios cantados fue el de Emma Stone en el rubro Mejor Actriz, por su interpretación de Bella en Pobres criaturas, que obtuvo además los premios a Vestuario, Producción y Maquillaje. Da’Vine Joy Randolph obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto por su rol en Los que se quedan, y brindó un emotivo discurso en donde agradeció a haber sido diferente y resistir en la clase de actuación pese a ser la única mujer de color allí.

Barbie, otra de las grandes producciones de 2023, y la película más taquillera en Argentina el año pasado, solo se llevó el premio a la Mejor Canción, What was I made for?, de Billie Eilish, interpretada en vivo por la cantante y su hermano de una manera única, tan única que el Dolby Theatre se puso de pie. En este rubro también estaba nominada I’m just Ken, interpretada en vivo en la ceremonia por Ryan Gosling, uno de los grandes momentos de la noche, junto a los actores de la película, bailarines y Slash, quien rasgueó los acordes de la canción.

La ceremonia comenzó con Jimmy Kimmel, el conductor con tercer año consecutivo, reclamando entre risas la ausencia de Greta Gerwig (directora) y Margot Robbie (protagonista) entre las nominadas.

Presentó a Messi, el perro protagonista de Anatomía de una caída, que con un moño y su mirada tierna volvió a conquistar a todos. Recordemos que hacía días se especulaba con que no estaría presente porque los publicistas y productores de las otras películas nominadas no querían que el can se robara la atención en la ceremonia, como ya lo hizo en el almuerzo de organizado por la academia semanas atrás.

Todo se desarrolló sin sorpresas, excepto el reencuentro de los gemelos, Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, que entregaron premios, pero también recordaron que fueron dos de los villanos que en cine, intentaron matar a Batman, que obviamente estaba presente (Michael Keaton) en el lugar; el In memoriam con Andrea Bocelli y su hijo cantando y la imagen final de Tina Turner en Mad Max, y con la alegría de volver a reunir a lo mejor de la cinematografía mundial.