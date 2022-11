Oscar Nuñez: “Con The office pude cambiar por completo y dedicarme a la actuación”

Oriundo de Cuba, el artista Oscar Nuñez supo abrirse un sinuoso camino en Hollywood y lo hizo participando de películas tales como La propuesta, Baywatch y La estafa maestra, pero la llave para abrir la puerta grande llegó con The office bajo el rol de Oscar Martínez, que se robó nuestro corazón. Ahora, esta figura de primera línea es parte de ­Desencantada, una propuesta encantadora que ayer llegó a Disney+ en la que veremos a una joven Giselle interpretada por la actriz Amy Adams algunos años después para saber si realmente hay verdad en eso de “fueron felices y comieron perdices”. Para saber más de sus orígenes en la actuación, los proyectos más intensos y su presente con una ajetreada agenda, diario Hoy dialogó en exclusiva con el talentoso intérprete, que reveló todos sus secretos.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor? ¿En qué momento te diste cuenta de que ese era tu sueño?

—No fue algo que pensé, en realidad siempre, desde pequeño, a mí me gustaba la comedia, y al salir de la secundaria, donde estudié para ser técnico dental, un día dije: Yo no quiero hacer esto, pero tengo que saber qué quiero hacer, y en un periódico me fije en un aviso de clases para actuar. Después audicioné para ingresar a una troupe de comedia y luego pensé cómo podía ganar dinero con esto, en vez de tener que tener tres trabajos y hacer comedia, traté que sea una carrera.

—¿Cuándo conseguiste el primer trabajo que te dio esa posibilidad? ¿Recordás cómo fue ese contexto?

—La primera vez que pude cambiar por completo y dedicarme a la actuación fue en Los Ángeles, con The office, cuando lo conseguí, yo era niñero y mozo, y después dejé todo.

—¿Siempre te gustó la comedia como camino en la actuación?

—Sí, siempre.

—¿Cómo llegaste a Desencantada? ¿Esa oportunidad apareció de repente?

—El director, Adam Shankman, es muy amigo de la directora de La propuesta, Anne Fletcher, y ella le dijo: “¿Por qué no llamás a Oscar para esta entrega?”, y así fue.

—¿Qué fue lo que más te gustó de tu personaje y del proyecto?

—Es una producción muy grande, con mucho dinero, los escenarios son hermosos y el vestuario es increíble, y trabajar con Amy y Maya Rudolph, a quienes conocía, a Amy de The office y a Maya un poco, que decir, trabajar con amigos es lo mejor.

—¿Cómo era un día en el set de filmación? ¿Qué podés revelar sobre las jornadas?

—Mi mujer e hija estaban conmigo, así que fue muy divertido. Mi hija fue extra, en una escena en el supermercado, corre por ahí, así que fue increíble, las locaciones, hermoso.

—¿Esta película es para toda la familia? ¿Eso es lo que te atrajo?

—Es definitivamente una comedia familiar, a mí me gustan más las hechas para adultos, pero claro, acá hay mucha música, humor, es una increíble propuesta.

—¿Por qué creés que esta historia debía ser contada?

—Es una película para ver en familia, pero también creo que entretiene y deja un gran mensaje. La reina es mala, pero porque podía, pero no sabía la razón y después entiende que no tiene que ser así, porque no hay ninguna ganancia en ser malo.

—La película recupera todos los clásicos relatos que escuchamos de niños, ¿recordás cuál fue el tuyo preferido de esa época?

—La primera película que vi en Nueva York, con mi padre, ­usamos traje y corbata, fue El libro de la selva, me acuerdo de su música aún.

—Hablás de una época en la que la gente aún se ponía sus mejores ropas para ir al cine, ahora ni siquiera vamos a las salas, ¿cómo te sentís con esto?

—¿Vos fuiste a un aeropuerto recientemente? La gente parece que está por ir a la cama, usan pijamas, no les importa nada. Ojalá la gente se vuelva a vestir para cada ocasión especial, para ir a tomar un vuelo, o al cine, porque si no, todos parecen de cinco años, se visten como sus hijos.

—¿Por qué la gente tiene que ver la película? ¿Por qué la recomendarías?

—Podés hacerlo con tu familia, es un gran plan para hacerlo con ellos.