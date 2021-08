Otro 7 de agosto sin el León: se cumplen 10 años de la muerte de Leo Mattioli

Me preocupa sin ti... Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Leo Mattioli, uno de los máximos exponentes de la cumbia nacional. Un 7 de agosto de 2011, el "León Santafesino" dejó el mundo producto de un paro cardiorespiratorio, a los 38 años. A partir de esa fecha nació su enorme leyenda, dejando su música grabada en la memoria colectiva de la gente.

Grandes éxitos como Tramposa y Mentirosa, Me preocupa sin ti, Llorarás más de 10 veces por amor, Como podré, Y vete ya, Carta al corazón, Después de ti y Le pido a Dios, entre otros, remarcan el enorme legado que lo convirtió en uno de los máximos exponentes de la cumbia nacional. Con una voz privilegiada y un estilo único, conquistó los corazones de todos los argentinos y además se convirtió en el referente de muchos artistas de la actualidad.

El muchacho que será recordado por siempre



Leonardo Guillermo Mattioli nació el 13 de agosto de 1972 en Santo Tomé, Santa Fe. Comenzó su carrera musical a los 20 años, siendo cantante del histórico grupo santafesino, Trinidad. Con su voz, conquistó los rincones de todo el país, generando un estilo diferente, a lo que se escuchaba en la década del noventa.

Allí, fue protagonista de grandes éxitos como No me acostumbro, Tu mujer en mi cama, Conmigo te gustó, Se cansó de esperar, El no es mejor que yo, Disimula y Que cuente conmigo. Con el grupo, grabó seis discos, formando parte del mayor éxito de la historia de la banda.

Una tragedia que marcó un antes y un después

El 15 de enero del 2000, Leo Mattioli sufrió un grave accidente junto a los integrantes de Trinidad, que les costó la vida a Sergio Reyes y Darío Bevegni, integrantes del grupo. El "León" quedó en grave estado y estuvo al borde la muerte. Fue operado y estuvo tres meses en etapa de recuperación. Sus ganas de vivir vencieron cualquier obstáculo y logró sanarse, para volver a su lugar amado: el escenario.

Unos meses antes, en noviembre de 1999, él había comenzado a dar sus primeros pasos como solista. Y esa realidad, tomó más fuerza después del accidente. Es así, que en mayo del 2000 y en homenaje a sus compañeros fallecidos, sacó su primer disco llamado Un homenaje al cielo, que fue considerado el mejor álbum de su carrera. Con el correr de los años, su popularidad creció enormemente, logrando llenar dos Gran Rex, en diciembre de 2001. En 2003 tuvo que volver a alejarse de los recitales por un tiempo, debido a las secuelas del accidente fatal.

Ay Amor para siempre

Tras una carrera exitosa y con varios pergaminos en su espalda, Leo Mattioli tuvo que transitar muchas dificultades en su salud, pero siempre se mantuvo en pie. Con el correr de los años, su cuerpo fue sintiendo el impacto de aquel trágico accidente. Sus últimos años fueron bastantes duros, donde sufrió descompensaciones y una internación en el año 2009, que lo dejó en terapia intensiva. Una neumonía y una insuficiencia cardíaca, pusieron nuevamente en jaque la vida del "León Santafesino".

Pero nuevamente sus ganas de vivir, volvieron a prevalecer. Y pudo recuperarse, aunque con secuelas y bastante dificultades respiratorias. Siguió brindando shows y sacando discos, que llenaron los corazones de sus fans. En su momento, en diálogo con Paparazzi, detalló el duro momento que padeció:

"Estaba terriblemente deprimido por muchas cosas que me pasaron. Sufrimientos o muertes, que pocos conocen, pero que a mí me causaron mucho dolor. La plata, los ladrillos o las ruedas no te hacen feliz. Estaba muy mal. Me encerraba en mi pieza, no comía, no me bañaba ni me afeitaba. No hacía nada. Estaba solo. No había cosas que me interesaran". Y agregó: "Toqué fondo, fondo mal. Había decidido dejarme morir. Estaba en tratamiento médico, pero no me podía mover".

Pero dos años después de aquella internación, el corazón de Leo dejó de latir para siempre. Un 7 de agosto de 2011, sufrió un paro cardiorespiratorio que acabó con su vida, luego de dar un recital en Mar del Plata. A seis días de cumplir 39 años, falleció en una habitación de un hotel de Necochea. Ese día nació la leyenda, que perdura para siempre en los corazones de los argentinos. Su voz, su música, sus diez discos exitosos, traspasaron generaciones. Leo Mattioli dejó un enorme legado, siendo considerado como el "último romántico".