Pablo Turturiello: “Estoy con muchas ganas de actuar”

Mr. Gardel, un musical basado en el encuentro que tuvieron Carlos Gardel y Frank Sinatra en 1934, tiene como uno de los protagonistas al uruguayo Pablo Turturiello, el joven y ascendente intérprete que, además, está a la espera del lanzamiento de otros proyectos audiovisuales para diversas plataformas. Con él hablamos para saber más detalles de esta producción que llega a Disney+ este 14 de octubre y sobre sus orígenes en el mundo del canto y la actuación.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música, al arte, a la actuación?

—Tuve dos momentos, uno de chico, tras ver una adaptación de Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, y cuando terminó tuve “celos” de los actores que la hacían, pensando por qué yo no estaba ahí. Y de grande, estudiando Psicología, no estaba muy feliz porque no estaba estudiando esto y ahí decidí ponerme a full.

—¿Admirabas a alguien?

—Era muy fan de Mika, que tuvo como un boom en 2010, me gustaba Cher, porque es cantante y actriz, me gustaba Hechizo de luna, que me parecía fantástica y la veía todo el tiempo.

—¿Cómo fue el proceso de empezar en esto y venir para la Argentina?

—Una amiga uruguaya me dijo me voy el año que viene a la Argentina a estudiar arte en la UNA, y decidí venirme con ella, alquilamos algo juntos y empecé a estudiar en la UNA. Por suerte mis viejos me tienen paciencia y me dijeron: Dale, estudiá.

—Estás con mucho trabajo ahora…

—Sí, fue todo muy rápido, este es recién mi tercer año en Buenos Aires, y tuve mucho movimiento que sentía que recién lo iba a tener en 10 años, pero todo fue puntualmente por mi participación en Cantando por un sueño, que además entré por casualidad, y desde esa exposición, me llegaron muchos castings. Antes había enviado muchos mails a directores.

—¿Te sentís más cómodo con un rol que otro?

—En este momento estoy con muchas ganas de actuar, enfocado en eso, me encanta la música, que es algo que tengo que hacer por mí, pero me picó mucho el bichito de la actuación, estoy leyendo mucho y me gustan mucho las obras de texto, no solo cantando.

—¿Qué podés contar de Mr. Gardel?

—Cuando apenas me mudé a Buenos Aires un profesor de canto me contó del proyecto, hice el casting, y durante dos años no supe nada. El proceso de creación fue difícil, porque pensá que es una persona muy conocida con características muy estipuladas y marcadas, vi muchos videos, fui con muchos coachs, bajé el registro de mi voz con una fonoaudióloga, leí biografías, estuve inmerso en mucha data en muy poco tiempo, para parecerme lo más posible, si bien no me parezco y no soy imitador.

—Igual habla de un momento en el que mucho no se lo conocía, así que la imitación no servía…

—Eso juega a favor, porque por suerte no es el Sinatra más conocido y no hay tanto material referencial.

—¿Creés que el vínculo entre Gardel y Sinatra existió? ¿Qué hubo esa admiración mutua?

—Yo creo que sí, o por lo menos quise imaginar que sí para sumergirme en ese mundo. Hay una nota de prensa americana que dice que Frank Sinatra fue a conocerlo al camarín, lo demás es ficción.

—¿Cómo fue viajar al pasado en la ficción?

—Es delicioso, siempre quise hacerlo, y todo aportaba a lo que querían contar, la ropa ayuda mucho a entrar en ese tiempo, todo estaba detallado, la gente de arte armó hasta chicles de esa época, fue muy fácil en ese sentido.

—Seguramente eso que decías que te gustaría actuar más tiene que ver con esta experiencia tan particular…

—Sí, a veces uno tiene anhelos que no están tan despiertos porque parecen distantes, pero cuando comenzás a ver que es posible, te da más ganas.

—La película luego se transformará en un musical, ¿verdad?

—Sí, nos lo confirmaron hace poquito, la idea es llevarlo en enero al escenario porteño.