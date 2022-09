Patanes: “Seremos los mismos de siempre y más”

Durante una charla íntima con este multimedio, los integrantes de Patanes revelan las bondades de su frondoso presente. Asimismo recorrieron su vasta trayectoria sobre los escenarios federales y se refirieron a la génesis de su próximo trabajo de estudio.

—¿Bajo qué circunstancias nace el proyecto de este concierto? ¿Cuál es su génesis?

—Este sábado, en Teatro Crisoles estaremos tocando temas de nuestros tres discos de estudio llamados Cuánto vale, Rey tiempo, Tan lejos. Además, vamos a presentar algunas cosas de nuestro nuevo material que, en este momento, está en la última etapa antes de ser lanzado a conocer.

—¿Qué objetivos mantienen para este show? ¿Cómo surge la vuelta luego de la pandemia?

—Los objetivos que tenemos para este show es reencontrarnos con nuestra gente después de la pandemia. También creemos importante el hecho de presentar nuestra nueva formación con el ingreso en el bajo de Juanchi y Rocky Velázquez en Batería.

—¿Qué sensaciones están vigentes por estas vísperas del evento tan ansiado?

—Tenemos ansiedad más que nada tal como lo dice el título de uno de nuestros temas. Es decir, es la sensación que tenemos para este sábado, la ansiedad por volver a tocar después de tanto tiempo de espera debido a la pandemia. Las ganas son muchas por eso esperamos este sábado con muchísima ansiedad.

—Luego de tanto tiempo sobre el escenario, ¿de qué manera se elige el repertorio? ¿Cuáles son las canciones que no pueden faltar?

—Vamos a tocar un repertorio variado con temas de todos nuestros discos, con invitados especiales, ya que hemos versionado algunas canciones de nuestros primeros trabajos y también presentaremos otros de nuestro nuevo material, el cual está en la última etapa de producción próximo a salir. Después, como siempre, podemos sorprender con algún cover de las bandas que nos marcaron como músicos, algo que siempre nos gusta hacer.

—¿Por qué invitarían a la gente a que concurra al show?

—La gente está invitada este sábado a Crisoles por el mismo motivo de siempre que no es otro que el de divertirse, olvidarse de todo, pero también van a pasar un buen momento junto a nosotros. Sucede que ellos, nuestros seguidores, son parte de Patanes y lo saben. También seremos los mismos de siempre y más. Para esta ocasión volveremos al reducto ubicado en las callas 1 entre 41 y 42 que fue el último lugar donde tocamos antes que se frenara el mundo debido a la pandemia. Por último, los invitamos a los que nunca nos vieron en vivo para que disfruten de una banda platense con años de recorrido sobre los escenarios. Asimimos tocamos en todo el país y esta vez será con una formación nueva con muchas ganas y mucho laburo para esta fecha.

“El apoyo de la gente a las propuestas autogestivas es muy importante”

El festival Multiverso tendrá lugar este fin de semana en Tolosa y habrá músicos invitados como Mostruo!; Agua sucia y los mareados; Caracol a contramano, entre otros. Es por ello que los organizadores del evento dialogaron sobre este ciclo.

–¿Bajo qué circunstancias nace el proyecto?

–Venimos pensando hace tiempo la posibilidad de construir un evento propio de estas características desde la Comunidad Ferroviaria. Hemos producido carnavales, fechas de artistas particulares, varietes, ferias, radios abiertas, de todo un poco y teníamos ganas de juntar toda esa convocatoria y producción en un evento que pueda fusionar varias propuestas a la vez. Desde esta mirada es que nace Multiverso. Este evento apunta a poner el foco en la cultura diversa de la ciudad de La Plata pero también de otros puntos de la Provincia de Buenos Aires, teniendo como objetivo central construir un espacio de encuentro entre las distintas expresiones artísticas y culturales en una jornada que permita a gran parte de la comunidad disfrutar de los diferentes proyectos. Creo que en este afán nuestro de construir una propuesta diversa desde lo artístico, es que fuimos convocando a artistas de distintos espacios. En un principio, el evento estaba más relacionado a bandas de rock quizás. Pero lo fuimos desarmando y reconstruyendo en la convocatoria para darle lugar a otras expresiones a la vez. Tanto en el escenario acústico como en el de las bandas más grandes. el estilo musical varía bastante. Y por otro lado, esto tiene que ver con el público al que queremos llegar que no es uno sólo. No apuntamos a una sola franja etaria ni a un nicho en particular. En este momento, un poco de adrenalina y de emoción. Por un lado, las ganas de que suceda ya y por el otro, la alegría de ver que se está recibiendo de muy buena manera en nuestro público la propuesta y en muchos lugares donde la hemos acercado.

–¿Por qué invitarían al público a este show?

–La mayoría de las veces creo que volvemos a lo mismo a la hora de invitar: apuntamos a que la gente pueda participar de un espacio seguro cómodo y disfrutable. Consideramos que el apoyo de la gente a las propuestas autogestivas es muy importante, pero por sobre todas las cosas, lxs invitamos porque en nuestro espacio suceden cosas lindas; esa es la base de nuestra invitación. Les invitamos no para rellenar, ni por el pedido de que aporten a estas propuestas, sino a un espacio de disfrute, de encuentro y de reencuentro. El evento está compuesto por proyectos muy interesantes.