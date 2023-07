Patricia Mazuy: “Sueño hacer una comedia al estilo italiano”

La directora, guionista, actriz y editora Patricia Mazuy, en un diálogo exclusivo con Hoy, reflexiona sobre el cine, sus orígenes como realizadora y el actual momento de la industria. Ademas, revela cuáles son sus proyectos venideros.

―¿Es tu primera vez en el país? ¿Cómo fue tu llegada?

―Segunda vez. La primera vez vine por la película Paul Sanchez Est Revenu! Y había niebla, había lluvia, hacía frío y yo estaba enferma encima. Así que ya había estado, pero en esas condiciones. Después de la proyección, las mujeres me paraban en la calle después del Q&A y me decían: “Yo también soy Paul Sanchez”. Era realmente hermoso. Yo soy muy buena espectadora y me gusta mucho ver una película y decir: “Esa película es para mí”. Entonces, nunca realmente hice una reflexión acerca de eso en particular; pero la última película que hice, Bowling Saturn, se trata de dos hombres que le dejan muy poco lugar a las mujeres y al mismo tiempo es una película sobre lo que heredamos del siglo XX, con respecto al género humano. Entonces no es que es un prisma único y no hay una narradora; en oposición está la manera de mirar, de aquellas que son filmadas o de los que son filmados, en su miseria, en la tradición del film noir. Y de hecho, ahí es donde me di cuenta de que el hecho de que yo sea mujer y en la manera de filmar, para mí eso se siente muy claramente. O sea, se siente que es una mujer que filma, y esto incluye estas dos mujeres que no tienen suficiente lugar en la película, que son como una luz, es una luz que se va apagando, una de ellas, y la otra que trata de reanimarlo a través de su vitalidad.

―Mencionabas esto de que sos muy buena espectadora, ¿ves tus películas? ¿Cómo vivís la experiencia?

―Mi primera película estuvo desaparecida durante 25 años. La restauramos y volvió a salir en noviembre del año pasado. Entonces fue muy movilizante para mí volver a verla. Porque yo era muy joven cuando la hice. Es una película que se parece un poco a Bowling Saturn, pero un poco diferente. Es también sobre la violencia de dos hermanos y también con el sol que cae en el campo. Y ahí vi lazos entre las dos películas que no había descubierto antes. Descubrí lazos entre el primer film y el último. Y eso realmente se sentía. El último es un film subterráneo, urbano, nocturno. Y entonces eso fue muy interesante de ver, este lazo. Por otra parte, sé que hay otras películas que no volví a ver.

―Si tuvieras que elegir solo una película de todas las que hiciste para que alguien conozca tu trabajo, ¿cuál sería?

―Es una pregunta difícil, porque en cada película hay una escena, hay una parte que yo guardo en mi corazón. Y además, el problema, que de hecho ayer, por ejemplo, una mujer a la salida de la película me dijo: “Vi dos películas, pero son muy diferentes, ¿cuál es el lazo entre una y otra?”. Y de hecho es así, me gusta que cada película parezca que sea algo que nunca hice, que sea un desafío, que sea adrenalina. Y como son géneros, hice un western al principio, el último es un film noir, es un film histórico de época, con trajes, con todo. Cada vez hay como un diferente género. Hice una película sobre la equitación y también sobre el dinero. Entonces, una vez que vemos todas las películas, hay lazos entre uno y otro; pero recién ahora me puedo dar cuenta, porque hay gente que me lo dice, que encuentra esos lazos, las relaciones de poder, las relaciones del dinero, las relaciones de dominación. Y de hecho, cuando hay realmente un logro concreto, es cuando se logra esta libertad. A veces hay, obviamente, torpezas.

―¿Soñás con realizar una película de algún género distinto? ¿Qué expectativas tenes sobre ello?

―Yo sueño hacer, ahora filmé una tragedia, un drama difícil sobre la violencia del hombre; una comedia al estilo italiano sobre una historia de amor que atraviesa sesenta años.