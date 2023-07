El Príncipe Harry no tiene paz

Parece que la paz para la familia real inglesa no está a la vuelta de la esquina. Al menos no para el hijo de Carlos y Diana. Aunque esta vez, al menos en parte, se trate de una buena noticia para él. Ocurre que el juez Timothy Fancourt le habilitó, finalmente, poder llevar a los tribunales al diario The Sun y al desaparecido News of The World, por considerar que el tabloide utilizó métodos ilegales para recabar información sobre él. Aunque aún no hay fecha definida, todo hace indicar que podría llegar al Tribunal Supremo británico el año que viene. De todos modos, podría decirse que Harry tuvo una de cal y otra de arena. Porque el magistrado desestimó las alegaciones del duque de Sussex que referían a que había sufrido escuchas ilegales por parte de los editores del The Sun y del desaparecido medio sensacionalista News of the World. En los fundamentos de esto último, Fancourt sostuvo que el hijo menor de Carlos y Diana no podía justificar por qué esperó hasta el 2018 para iniciar la querella, cuando supuestamente las escuchas habían empezado a mediados de los años 1990. Por eso mismo, desde el rincón opuesto, se le pidió al juez en abril que desestimara la demanda por el hecho de que Enrique había tardado más de los seis años preceptivos en presentarla. Por su lado, respecto a la demanda que sí habilitó el juez, se aduce que los periódicos recurrieron a actividades ilícitas “para extraer información confidencial de terceros”, con la posible “contratación de investigadores privados para realizar estos y otros actos ilegales”. Es muy conocido en todo el mundo lo brava que es la prensa amarilla en Inglaterra y más con los escándalos que involucran a políticos y a la familia real. Es por ello que se da por descontado que se va a librar casi una batalla cuerpo a cuerpo en todo este caso. El escándalo de las escuchas masivas a famosos, políticos y gente ocurrió en 2011 y fue tal la magnitud que terminó en el cierre de News of The World. Todo esto se da, además, en medio de los rumores cada vez más grandes de una separación entre él y Meghan.