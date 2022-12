Pelé y su polémico romance con Xuxa

Definitivamente, el mundo del fútbol ya no será igual. Sucede que el jueves falleció, a los 82 años y después de un largo tratamiento contra el cáncer, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Y repasar su historia implica, sin dudas, detenerse en el romance que mantuvo durante años con Xuxa y que fue tapa y tema de discusión en la farándula brasileña.

La historia comenzó en 1980. El jugador de fútbol ya era un astro de fama mundial. Tenía 40 años, había ganado tres copas del mundo, estaba pronto a retirarse y acababa de divorciarse de Rosemeri Choibi, su esposa durante 16 años y madre de sus tres hijos; Kelly Cristina, Edinho y Jennifer. Por su lado, Xuxa (su nombre real es María da Graça Meneghel) contaba apenas con 17 años y era una modelo en pleno ascenso. Pelé gozaba de una fama incomparable, mientras que Xuxa, aunque triunfaba, no era aún la reina de los bajitos.

Su primer encuentro se dio en una sesión de fotos para la tapa de la revista Manchete , una publicación al estilo de la revista Gente. La historia conocida sobre aquella sesión de fotos cuenta que en realidad O Rei primero intentó un acercamiento a Luíza Brunet, otra de las modelos que formaron parte de aquella sesión. Ante su negativa fue que entabló diálogo con Xuxa. Ella contó años después: “Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego aceptó”. En aquella histórica tapa Xuxa está a la derecha de Pelé.

Así dieron comienzo a una relación que duró 6 años, rodeados de polémicas, infidelidades y turbulencias. La relación fue muy cuestionada dada la abismal diferencia de edad entre ambos: ella era menor de edad al momento de comenzar el vínculo. Fue, lo que se dice, un verdadero culebrón que marcó la agenda de la farándula durante la primera mitad de los años 80 en Brasil.

En su libro autobiográfico, Memorias, la propia conductora le dedica varios pasajes a aquel tormentoso amorío. “Nos invitaban a todos los eventos, pero ahora tengo sentimientos muy encontrados. Para todo el mundo él era Pelé, pero para mí era Dico, el que jugaba al buraco con mi mamá” escribe. “Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, describió. Años después ella misma diría que Pelé fue el amor de su vida, el hombre con el que perdió su virginidad, y su primer desencanto amoroso. Así, la futura reina de los bajitos decidió dar un paso al costado y terminar con la relación a sus veintitrés años. Era jovencísima cuando tomó aquella decisión. Él, algunos años después volvió a casarse con Assiria Seixas. Estuvieron juntos 14 años y tuvieron dos hijos gemelos, Josua y Celeste. Mientras que en 2016 se casó por tercera vez con Marcia Cibele Aoaki, de cuarenta y un años.

Xuxa, por su lado, estuvo junto a la celebridad automovilística de Fórmula 1 Ayrton Senna, luego se casó con Luciano Szafir, con quien tuvo a su única hija, Sasha, y en 2013 confirmó su noviazgo con Junno Andrade.