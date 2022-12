Whoopi Goldberg envuelta en una polémica

No es la primera vez que la reconocida actriz norteamericana Caryn Elaine Johnson, conocida como Whoopi Goldberg, se ve envuelta en una polémica por sus dichos relacionados al Holocausto. A pesar de que quiso salir a matizar y a suavizar sus dichos, no tuvo suerte. Como se diría en el barrio: no aclares que oscurece.

Sucede que a comienzos de año había declarado a la prensa: “Seamos fieles a la verdad. El Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos”. Aquello generó una rápida e inmediata ola generalizada de repudio de parte de colegas y varias asociaciones.

Tan es así que, en ese momento, la actriz y conductora del programa The view (programa matutino de entrevistas que está al aire desde septiembre de 2007) fue suspendida por dos semanas, durante las cuales no apareció en pantalla. En su momento, la presidenta de ABC News, la señal por la que se emite el programa, había explicado en un comunicado: “Con efecto inmediato, suspendo a Whoopi Goldberg por sus comentarios equivocados e hirientes. Aunque Whoopi se disculpó, le pedí que se tome un tiempo para reflexionar y darse cuenta del impacto de sus comentarios”.

Ahora sucede que la actriz dijo que lo que había intentado expresar era que no había forma de determinar si alguien era judío solamente a primera vista. Y esto, nuevamente, ha provocado renovadas críticas. Por ejemplo, el Memorial y Museo Auschwitz-Birkenau publicó en Twitter un pasaje de una carta de Adolf Hitler donde explícitamente señalaba a los judíos como una “raza extranjera incapaz y no dispuesta a sacrificar su carácter racial distintivo”. Y el expresidente del Comité Judío Estadounidense, David Harris, aprovechó el mensaje para instar a Goldberg que dejara de afirmar que el Holocausto no tenía nada que ver con la raza: “Todo tuvo que ver con la raza”, sostuvo.

Por ello es que acaba de expresar a través de un comunicado en la revista Variety: “Recientemente, mientras hacía entrevistas en Londres, me preguntaron sobre mis comentarios de principios de este año. Traté de transmitirle al reportero lo que había dicho y por qué. Nunca fue mi intención dar la impresión de que estaba replicando los comentarios hirientes, especialmente después de hablar y escuchar a personas como rabinos y viejos y nuevos amigos. Todavía estoy aprendiendo mucho, y créanme, escuché todo lo que me dijeron. El Holocausto tuvo que ver con la raza, y todavía lamento haber molestado, lastimado y enfadado a la gente”. Así, Goldberg, que brilló de la mano de películas como El color púrpura, entre otras, y que es una de las pocas EGOT (ganadora de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony), finaliza un año al igual que como lo empezó: protagonizando una controversia que parece seguir.