Preocupación por la salud de Darío Barassi

El conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi, publicó en sus redes que se está recuperando luego de pasar unos días de vacaciones en su provincia natal, San Juan.

“Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, expresó la figura de El Trece en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Tras comentar que se sentía muy mal, el conductor agregó: "Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”, siguió, mostrando su humor característico a pesar de no estar pasándola bien.

Barassi también compartió una imagen, donde se puede ver a su hija, Emilia, acompañándolo. “Mi compañera de internación”, manifestó el conductor.

Por último, subió una foto descartando que su cuadro fuera COVID-19, lo que fue motivo de alegría para quienes siguieron la historia.