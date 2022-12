¿Hubo romance entre Harry y Elizabeth Hurley?

Durante toda su vida, Harry estuvo en el centro de la atención universal debido a que es el hijo menor de Lady Diana Spencer y el príncipe Carlos de Inglaterra. El chico pelirrojo creció como una celebridad pero su mamá se encargó que conociera también el detrás de escena de la vida. Es por ello que solía llevarlo de paseo a Disney, a locales de comida rápida, y todas las aventuras propias de un chico común y corriente.

Luego del fallecimiento de la mujer en un accidente automovilístico con quien fuera su pareja, el productor cinematográfico Dodi Al Fayed en París, el chico quedó a cargo de su familia paterna, terminó los estudios secundarios y luego se abocó a hacer una carrera militar. En ese contexto, una noche conoció a una actriz canadiense llamada Meghan Markle a través de una red social. Se pusieron a salir y este vínculo terminó en un casamiento internacional. Tiempo después la pareja se convertiría en padres de dos niños y abandonarían la nobleza para instalarse en Estados Unidos.

En la actualidad, Harry volvió a ser noticia porque la actriz Elizabeth Hurley decidió aclarar cuál era el lazo que los unía ya que se rumoreó que se conocieron hace muchos años. Además ella habría sido la primera mujer con la que él habría mantenido intimidad. Esta situación surge porque él está por lanzar su libro autobiográfico donde da cuenta de esta experiencia sexual. Allí relata los pormenores de la situación, indica que el encuentro fue con una mujer famosa y algo mayor. Estos indicios darían cuenta que se trata de la intérprete inglesa. La producción gráfica contiene otros datos de relevancia que implican las miserias de la corona inglesa. Recordemos que también se acaba de estrenar una serie donde el matrimonio expone las miserias vividas en la realeza inglesa que los llevó a renunciar a los títulos de nobleza para luego instalarse en Estados Unidos para volver a empezar desde cero. Ahora se abocaron a la producción de series y contenidos para el público infantil. El mentado libro se titulará Spare y saldrá a la luz el próximo 10 de enero.

La actriz, que fue novia de Hugh Grant por 13 años, se vio obligada a dar una nota para aclarar los tantos. Eligió un medio gráfico de alcance internacional para expresarse al respecto: “Yo no. No soy culpable. No. Yo no. Absolutamente no”. La también modelo, que acaba de cumplir cincuenta y siete años, ganó popularidad en los años noventa gracias a su participación en la saga de Austin Powers y Al diablo con el diablo. Por otro lado, este rumor del romance habría surgido porque en el 1997, la mujer compró una casa de campo ubicada en Gloucestershire al noroeste de Londres, cerca de donde Harry transitaba su adolescencia durante los fines de semana. Sucede que su padre, el futuro rey Carlos III que sumirá en mayo próximo, tiene propiedades en la zona y allí se habrían conocido. Sin embargo, todo quedó en la nada porque Harry no se expresó al respecto y Elizabeth negó la situación.

Asimismo, la casa real inglesa está en las antípodas de los escándalos y desea que cesen estas situaciones, por lo que no descartan iniciar acciones legales contra los duques de Sussex al finalizar la emisión de la serie televisiva. Entre las situaciones que Meghan dejó entrever fue el racismo que sufrió por ser descendiente de afroamericanos. De hecho, reveló que todos estaban preocupados por el perfil que tendría su primogénito cuando quedó embarazada de su primer, Archie. Además le hicieron campañas de difamación en las que inventaron peleas que habría mantenido con Kate Middleton, la esposa de William, el hermano mayor de Harry.

Una vez que se instalaron en Norteamérica, recibieron a su segunda hija llamada Lily Diana y se alejaron de la realeza. El próximo mayo habrá una asunción y deberán hacerse presentes en Inglaterra, pero peligra la invitación debido a las repercusiones del lanzamiento del libro y la serie.