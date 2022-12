El malestar de Kim Kardashian

La modelo y empresaria Kim Kardashian fue invitada a ser parte de un podcast donde pudo hablar sobre la relación que mantiene con su exmarido Kanye West y sobre cómo se desarrolla la crianza de sus hijos. También se refirió a la enfermedad mental que atraviesa su ex. Recordemos que tienen en común cuatro hijos llamados North, Chicago, Saint y Psalm.

En relación a las polémicas declaraciones que suele hacer el cantante y las conductas poco felices que mantiene en las redes sociales, la mujer declaró: “Definitivamente lo protegí y lo seguiré haciendo ante los ojos de mis hijos. En mi casa, ellos no saben nada de lo que pasa en el mundo exterior”.

Por otra parte, agregó que mantiene a los menores por fuera de las noticias o los sucesos en las redes sociales para preservar su estricto perfil bajo: “Tuve el mejor padre, los mejores recuerdos y la mejor experiencia, eso es todo lo que quiero para mis hijos. Si no saben las cosas que se dicen o lo que sucede en el mundo, ¿por qué les traería esa energía? Eso es una cosa de adultos realmente pesada con la que no están listos para lidiar”.

“Algún día mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude. Me lo agradecerán y responderé en privado todo lo que quieran saber”, concluyó.