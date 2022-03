Pink Floyd retiró su discografía de las plataformas rusas

La banda británica Pink Floyd decidió retirar toda su discografía desde 1987, etapa en la que el liderazgo recayó sobre el guitarrista David Gilmour, de las plataformas de streaming en Rusia y Bielorrusia.

La decisión abarca también a los trabajos solistas del guitarrista, pero no incluye a los discos del grupo anteriores a 1987, cuando el cuarteto incluía a Roger Waters, etapa que concentra sus producciones más reconocidas, como "The Wall", "The Dark Side of The Moon" y "Wish You Were Here", entre otras.

"Hacemos esto para unirnos al mundo en la condena enérgica de la invasión de Ucrania. Para acompañar al mundo en la fuerte condena", informó el grupo a través de un comunicado.

Ya a principios de marzo, Gilmour había escrito en redes sociales un repudio a Rusia y un pedido de apoyo para Ucrania.

"Soldados rusos, por favor, dejen de matar a sus hermanos. No habrá ganadores en esta guerra. Mi nuera es ucraniana y mis nietas quieren visitar y conocer su hermoso país. Detengan esto antes de que todo sea destruido. Putin debe irse", manifestó el músico.

Según algunas especulaciones, la discografía desde sus años iniciáticos hasta avanzados los ´80, que involucra a Waters, no fue levantada de esas plataformas por cuestiones relacionadas con los derechos de esas obras.