Pino Solanas en el Cine York

Hasta el domingo, con entrada libre y gratuita, se verá en el Cine York (Olivos) un ciclo especial sobre el realizador Pino Solanas. Este ciclo, presentado en colaboración con la productora Cinesur, celebra la visión única y arriesgada de Solanas, abarcando décadas de un compromiso férreo con el arte del cine.

Fernando Solanas, conocido afectuosamente como Pino, fue un maestro en la narrativa cinematográfica que dedicó su vida a plasmar historias cautivadoras, provocativas y profundamente arraigadas en la realidad de América Latina. No solo fue un cineasta, sino también un activista y político comprometido. Su cine refleja su profundo interés por las causas sociales, políticas y ambientales, pero también una búsqueda tenaz de formas estéticas y narrativas que salgan de los moldes imperantes para plasmar un cine con identidad propia.

En el mes del aniversario de la recuperación de la democracia, proponemos revisitar la genialidad de un cineasta (y vecino de Vicente López) cuyas películas hacen, en sus propias palabras, “memoria contra el olvido”. Tangos, el exilio de Gardel; Sur; El viaje; y Tres en la deriva del acto creativo, su última producción, serán las películas proyectadas.

Sobre Sur, el realizador decía “Quiero decirles que Sur nos cuenta una historia de amor. Es el amor de la pareja y es también una historia de amor por un país. Es la historia de un regreso. Sur nos recuerda aquellos argentinos que en la película he llamado los de la mesa de los sueños. De ellos aprendí. A ellos les agradezco. Ellos, más allá de sus convicciones políticas, nos dejaron como herencia una obra y un compromiso. Fueron los que quisieron realizar La utopía de los hombres libres del Sur. Ese fue el sueño de los sueños. Ojalá lo siga siendo. Sur nos habla del reencuentro y de la amistad. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el rencor, de la libertad sobre la opresión, del deseo sobre el temor. Por eso es la historia de un regreso. También quiero decirles que Sur, es un homenaje a todos los que, como mi personaje tartamudo, supieron decir no. Fueron los que mantuvieron la dignidad. Ellos dijeron no a la injusticia, a la opresión, a la entrega del país. Por último, quiero decirles que Sur, película enteramente realizada en el país, es el esfuerzo de decenas de técnicos y artistas por un cine más auténtico, más imaginativo, más riguroso y poético. Un cine que busca recuperar ese público que en otras épocas llenó nuestras salas. Como en circunstancias anteriores, esta obra es parte del compromiso por afianzar identidades culturales. Sur fue hecha con el corazón y ahora les pertenece”.