Por qué la novia de Fede Bal rechazó la propuesta de casamiento: “Que me lo diga bien…”

Federico Bal estaba grabando material para el programa Resto del mundo en la isla de Paraty, en Brasil. Allí sufrió un accidente debido a una falla que hubo en el parapente, lo que produjo que uno de sus brazos quedara trabado en el vehículo, provocándole una fractura. Fue hospitalizado de inmediato y necesitó una intervención quirúrgica. Por ello, Carmen Barbieri y Sofría Aldrey viajaron hacia Brasil, para acompañarlo.

Ya en la Argentina, Fede les agradeció a su madre y a su novia por haber estado junto a él en todo momento. “Verla a ella me llena de amor, no hace más que reafirmar la mujer que tengo al lado y a veces siento que es demasiado para mí”, expresó durante una entrevista.

En esa línea, destacó que fue Sofía fue quien lo atendió en todas sus necesidades como lo hizo durante el 2020 en su tratamiento contra el cáncer. “Yo le decía ‘¡qué vida de m… que te estoy dando porque desde que te conocí no paran de pasarme cosas!’”, dijo el actor sobre una charla íntima que mantuvo con su novia.

“Yo le juego mucho. Ella quiere casarse y a mí me importa poco el casamiento. Si lo hago, lo haría por ella y por sus ganas. Lo primero que hice fue decírselo porque me emocioné”, recordó. Inmediatamente aclaró que sucedió tras ser operado, por lo cual “estaba un poquito drogado” al hablarle.

Sofía contestó que no y Fede explicó el porqué: “Qué códigos que tiene ella que me dijo: Pará, estás todo dado vuelta, no podés hablar con nadie así. Hablamos cuando esté mejor, un poquito más consciente”. Al ser consultada sobre el tema en el programa que conduce su suegra, Carmen Barbieri, Sofía confesó: “Que me lo diga bien, sobrio, sin morfina, sin anestesia”. Así ambos dejaron abierta la posibilidad de concretar la propuesta de casamiento.