Prano Bailey-Bond: “Es un público muy comprometido”

Censor, de Prano Bailey-Bond, se presentó con gran suceso en el 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Un relato que dialoga con nuestro país directamente a pesar de enmarcarse en el género. Hablamos con Bailey-Bond durante su estadía aquí.

—¿Sensaciones de estar en el festival?

—En la primera función el público estaba full, realmente les encantó. Es un público muy comprometido inclusive. Muchos se engancharon con la parte de las preguntas y respuestas, entonces es un público muy comprometido, muy perceptivo, muy político y realmente quedaba claro que ellos entendían muy bien la película. Es interesante los entrecruzamientos que se presentan entre la censura, que es el tema principal de esta película, y cómo la gente en Argentina ha vivido la censura como desde otro lugar, desde otro punto de vista, pero también una vivencia segura. Así que bueno, realmente estoy muy contenta de poder proyectar esta película acá en este festival y bueno, la película es la primera proyección oficial que ha tenido Latinoamérica.

—¿Te parece interesante este diálogo que tiene la película Censor con todo lo que sucedió en Argentina?

—Es una pregunta muy difícil de responder la que vos planteás. Pero una cosa, por ejemplo, que a mí me pasó fue cuando llevamos mi corto a Italia. El público italiano decía que resonaba mucho también con ellos este tema de la censura y etcétera y demás porque en Italia solía ser la Iglesia la que controlaba las películas y la que establecía la censura y lo mismo con Estados Unidos. Es decir que en cada país se encuentra un eco, ¿no?, en relación con el tema de la censura que está tan presente en la película. A mí lo que realmente me interesa es ver cuál es la reacción de la gente en un punto de vista político y emocional del mundo y de la opresión vivida en cada país no. Porque es interesante ver cómo cada sociedad ha sido formada y ha sido moldeada según la censura que vivió en su historia, censura cinematográfica o de otra naturaleza. Lo que yo narro es algo que es muy británico, digamos, es una historia bien típica del Reino Unido, por lo cual no es muy difícil para mí hacer un comentario político sobre lo que podría estar llegando a suceder aquí en Argentina. Por eso, lo que más me interesa en ese sentido es enterarme o ver de qué manera reacciona al público y que tiene el público para ver a ver había montado contacto, claro.