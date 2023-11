El presente de Bruce Willis

Hace un año que Bruce Willis anunció que se retiraba de los rodajes y escenarios porque estaba transitando una enfermedad.

Se trata de demencia frontotemporal, un síndrome que afecta la memoria, la conducta y el habla. Es por ello que dejó su oficio y se abocó a curarse. Vendió sus propiedades para dejar todo en orden y así poder abocarse a sus tratamientos médicos.

Ahora, la primera esposa del hombre y madre de sus primeras tres hijas, Demi Moore, asegura que el actor ya no los reconoce y que la enfermedad está haciendo estragos en su cuerpo. Un amigo de la familia declaró: “Demi se ha dado cuenta de que no la reconoce. Ella no tenía idea de que él había empeorado tanto, su memoria se desvaneció”.

Asimismo, está perdiendo el conocimiento, no puede pronunciar oraciones y pierde el sentido del habla. Además, la mujer aclaró: “Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”.