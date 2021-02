"Puede ser que Maradona tenga demencia"

Agustina Cosachov sigue estando en el ojo de la tormenta y luego de la filtración de polémicos chats con Leopoldo Luque y con el psicólogo, Carlos Díaz, ahora se filtró una conversación que tuvo la psiquiatra con el secretario de Diego Maradona, Maximiliano Pomargo. Lo más relevante de la charla fue cuando la especialista habla de una posible demencia senil del Diez.

En el programa Los Ángeles de la mañana, revelaron los polémicos chats donde Pomargo le señala a Cosachov algunas actitudes raras del Diez: "Para que se lleve el cigarro a la boca tarda cinco minutos. Es como si alguien le tirara la mano para abajo. Queda como luchando para llevar el cigarro a la boca. Ayer vino Luque y Diego no quiso verlo. No se le entiende a Diego cuando habla. Eso es lo raro".

Tras leer esto, Cosachov hace un diagnóstico sobre el Diez: "Puede ser demencia. El tema es que no se puede hacer diagnóstico posta si no deja el alcohol ¿Entendés?", señaló. Y agregó que el objetivo era que Maradona no tome alcohol y le consulta a Pomargo si esa decisión es rígida. Por lo pronto y con las filtraciones de los chats, se complica la situación de la psiquiatra, quien está imputada por falsedad ideológica.