Fuerte denuncia contra Sebastián Yatra

Al inicio de la pandemia, el cantante Sebastián Yatra terminó de común acuerdo su relación con Tini Stoessel para abocarse a su carrera solista.

Ahora volvió a ser noticia en las redes sociales, puesto que una mujer española aseguró que mantuvieron un romance en el que no usaron profilaxis y está esperando su primer hijo. Lo expuesto no sería grave, si no hubiera acusado al intérprete de abandonarla tras saber que se encuentran en la dulce espera.

Las amigas de la muchacha emprendieron una campaña a través de Twitter buscando obtener alguna respuesta. Es por ello que dieron a conocer un comunicado que reza: “El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio. Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas. Es indigente”.

Hasta el momento, la estrella no se refirió al asunto, mientras que los seguidores indican que se trata de una trampa similar a la que sufrió Paulo Londra algunos meses atrás.