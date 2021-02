¡Fuego y pasión! Ulises Bueno encontró el amor

La vida no ha sido fácil para Ulises Bueno, que perdió a su papá, y años más tarde, al hermano mayor Rodrigo “El Potro”, en un accidente que dejó a muchas familias sin su ídolo y a tantas otras sin la fuente de trabajo.

Al crecer, el cordobés siguió los pasos de sus antecesores, optó por abocarse a la música y así lo hizo con éxito. Tras superar una fuerte adicción a las drogas y al alcohol, el muchacho apostó al amor con una modelo llamada Rocío Pardo.

Ahora, él confirmó la relación y afirmó: “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí”.