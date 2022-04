Quién es Sebastián Nebot, el nuevo novio de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani volvió a mostrarse sonriente y de la mano con Sebastián Nebot, un hombre de 33 años. El mendocino se dedica a la política y sería quien en estos tiempos acompaña sentimentalmente a la comediante. A pesar de que insistieron en evitar los rótulos, todo indica que la relación está en vías de convertirse en un vínculo formal.

Los medios de comunicación se hicieron eco de esta nueva relación y mostraron cómo este lunes Lizy llevó a Sebastián a Aeroparque, para que abordara su vuelo de regreso a Mendoza. “Se va porque es el cumpleaños de su mamá”, contó Tagliani. Luego, Nebot comentó: “Estamos bien, hay que cuidar a Lizy. Lo importante es que ella esté feliz y estemos bien. Pasamos una semana muy linda”, dijo el muchacho.

“Vine a trabajar y, de paso, justo nos encontramos, eso es lo importante. Fuimos al teatro, salimos a bailar, todo bien. Conocí a los amigos de ella, que son maravillosos”, agregó Sebastián, asegurando que “hay cosas en común” entre él y ella. También dijo que Lizy “es bienvenida” en Mendoza, su provincia natal.

“Aparte voy a volver pronto. Me olvidé el cepillo de dientes en su casa, así que voy a volver”, dijo el muchacho. “¿Te lo olvidaste o lo dejaste?”, le preguntó el periodista. A lo que Nebot respondió: “¡Lo dejé!”, con una gran sonrisa que se notó incluso a pesar de que tuviera el barbijo puesto. Por útimo, dejó un mensaje para Tagliani frente a las cámaras: “Que sea feliz y que la amo”, dijo antes de tomarse el avión y despedirse.

Durante un móvil televisivo, el productor de espectáculos y empresario Gabriel Canci también habló de Sebastián Nebot y la relación que mantuvieron: “Yo fui pareja de Seba dos años, aproximadamente. Lo conozco desde cuando todavía no salía del clóset, imaginate. Dejamos de estar juntos pero siempre hubo buena relación, buena onda, seguimos siendo amigos”, contó.

A su vez, Canci relató la historia entre Lizy y Sebastián: “Se conocieron hace unos cuántos años atrás, en el boliche Miró, de la señora Susana del Moro”, dijo. “Susana la trajo a Lizy y ahí se conoció con Sebastián, que era relaciones públicas del boliche. Se conocieron y pegaron onda. Cuando hago la Vendimia para Todos del 2019, ahí la llevo a Lizy y se vuelven a encontrar. Hubo charlas, hubo conexión, muy buena energía, buena onda, pero tengo entendido que no pasó nada en ese momento”, comentó Gabriel.

“A Lizy siempre le gustó Sebastián. Lo más gracioso fue cuando Lizy se enteró de que había sido pareja mía”, agregó después. También se refirió a Nebot en cuanto a su perfil como militante político y profesional: “Seba tenía un comedor de ancianos. Siempre se dedicó al trabajo social. Sé que es miembro de la comisión directiva de una de las sucursales del Banco Credicoop. Y tengo entendido que estuvo en las últimas elecciones, postulado para concejal del departamento de Guaymallén, acá en Mendoza”.

“Una persona que está haciendo una carrera política o está militando, que en algún momento tenga alguna visibilidad no creo que le venga nada mal. De ahí a priorizar los medios, me parece que ya es cruzar una línea bastante importante. Y también, es muy delgada”, analizó el empresario Canci sobre la posibilidad de que Sebastián pudiera utilizar a Lizy para ganar exposición mediática.

En cuanto a esta circunstancia opinó: “No sé si está preparado para eso. Yo me imagino que para Seba no debe ser fácil estar tan expuesto, que todos los medios lo llamen. Yo sé que lo han llamado muchos y él en este momento no quiso hacer nada. No sé hasta cuándo se va a guardar. Pienso que en algún momento va a tener que salir. Pero también es entendible que no quiera”.

Por último, contó que Sebastián “vive solo con sus gatos” y que “tiene tres hermanos”. “Es muy buen pibe, una buena persona y además es muy laburador. Siempre se ha preocupado por el bienestar social, sobre todo de las minorías. Lo que te puedo decir es que no creo que se vaya a mandar ninguna, porque sabe que lo va a cagar a trompadas el país si se manda alguna. Además, yo también se lo dije: ¡Cuidá a Lizy porque te mato!”, cerró Canci entre risas.