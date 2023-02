¿Quiénes son los argentinos nominados en los Grammys 2023?

La música argentina tiene dos representantes que buscarán conseguir un premio en los Grammys 2023.

Mañana se realizará la 65 edición de esta ceremonia que premia a los artistas de la industria de la música. En esta ocasión, se reconocerán las producciones lanzadas entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.

Y entre las grandes figuras que van a estar presentes, como Harry Styles, La Rosalía, Bad Bunny, Daddy Yankee, entre tantos otros, también hay dos nominados argentinos que van a ser parte.

Se trata de Fito Paez y del bandoneonista Juan Pablo Jofré. El primero de estos buscará ganar la terna Mejor Álbum de Rock Latino con su disco "Los años salvajes". Fito competirá con el cubano Cimafunk, el uruguayo Jorge Drexler, la cantautora chilena Mon Laferte, la guatemalteca Gaby Moreno y la española Rosalía.

Por su parte, Jofré buscará que su álbum "Aspire" sea el "Mejor compendio clásico" y su terna esta compuesta por los estadounidenses Starr Parodi y Kitt Wakeley por "An Adoption Story", el pianista y director de orquesta canadiense Yannick Nézet-Séguin por "A Concert for Ukraine", y con el coro a cappella inglés Voces8 por "The Lost Birds".