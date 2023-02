Tres bandas históricas llegan a la Argentina para el "Masters of rock"

El próximo 28 de abril se realizará en el Parque de la Ciudad el festival internacional "Masters of rock", que contará con la presencia de tres bandas históricas del género, como Kiss, Deep Purple y Scorpions. Las entradas se compran a partir de hoy a las 20 horas.

Después de pasar por Colombia, México, Brasil y Chile, el festival internacional llegará a la Argentina con una grilla de bandas míticas de hard rock.

Kiss, la icónica banda estadounidense que el año pasado decidió poner fin a casi 50 años de trayectoria con la gira "End of the Road World Tour" con la que se despidió de nuestro país el 23 de abril pasado en el Campo Argentino de Polo, volverá para encabezar el "Masters of rock" en versión local.

Junto a Kiss, también llegarán los británicos Deep Purple, los alemanes Scorpions, Helloween que el año pasado se presentó en el Luna Park y el grupo de power metal sinfónico Avantasia encabezada por Tobias Sammet.

Las entradas para el festival se pueden conseguir a partir de hoy a las 20 únicamente por Fullticket.com