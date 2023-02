Matías Desiderio revela detalles de sus proyectos en el país

El hincha, Faca y Car 24, son solo algunos de los proyectos con los que Matías Desiderio ha vuelto al país. Aunque él generalmente está aquí, ha desarrollado gran parte de su trabajo también en el exterior. Diario Hoy dialogó con el intérprete en exclusiva para conocer más detalles de sus trabajos y su reciente debut en los escenarios porteños. “Faca es una obra peruana que estrenamos en el Teatro Astros y que la haremos todo el verano, es una obra divina”, explicó.

—Hablamos hace un tiempo, y tenías varias películas inéditas. ¿Cómo estás viviendo el tiempo en el cual podés mostrar tu talento en todos estos espacios?

—Fue un año soñado realmente, comenzamos con El último zombie, yendo a más de 20 festivales en todo el mundo, ganando mejor película en Brasil, en Chile, después What the world behind, que es Los olvidados II. También estuvimos en grandes festivales y nos está yendo muy bien, con la salida de El hincha, que ha sido la vuelta de alguna manera a la pantalla chica nacional de la mano de Ale Ciancio, que es un tremendo director que me dio en El Marginal un hermoso personaje y muy diferente a lo que venía haciendo. Coronamos el año 2022 con una experiencia en Los Ángeles, donde la primera película que dirigí, escribí y actué, Car 24. No solamente ya estamos con distribución para el año que viene, sino que también nos ganamos, en un festival muy importante en los Estados Unidos, un premio. Tuve la suerte de ir a la gala, se hizo ahí donde se hacen los Golden Globes.

—Y ahí te cruzaste con Michael Madsen...

—Le dieron un premio a la trayectoria a él, y estaba ahí, se acercó muy amablemente, vio la película por uno de los jurados, nosotros ganamos el premio del público, que es uno de los premios más importantes. Es el mejor premio porque sobre todo uno hace las cosas para el público, como el premio más justo dirían algunos compañeros míos. Imaginate, cerrar un año es maravilloso, con esa peregrinación, con una película que yo hice hace cuatro años y estábamos esperando el fin independiente, a veces tiene que luchar mucho a conseguir distribución, sobre todo compitiendo con grandes tanques de los estudios americanos y demás. Así que el hecho de que pueda llegar a tener distribución y hacer premiada, el premio que me ha dado me ha ayudado mucho a cerrar un año más que agradecido.

—Soñando un poco, ¿qué te gustaría también hacer este año?

—Estoy trabajando en un proyecto bastante pretencioso, no quiero darte un nombre porque realmente todavía hay cosas que tienen que confirmarse, pero sí estoy trabajando en un proyecto que me gustaría muchísimo hacer sobre un personaje muy conocido argentino, de nuestra historia, así que estoy trabajando en pleno estudio y pleno trabajo para ver si podemos llegar a sacar esta historia a la luz. Es un proyecto cinematográfico, que esperemos que se dé.