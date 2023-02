Cande Tinelli habló sobre su separación de Coti Sorokin

Finalmente y después de algunos días en llamativo silencio, la empresaria e influencer Candelaria Tinelli habló sobre su reciente separación del músico Coti Sorokin, ocurrida y confirmada la semana pasada. Hasta hoy, ella apenas había deslizado algo a través de sus redes, donde cuenta con millones de seguidores, pero nada más que eso. El que había confirmado la noticia había sido el propio Coti, en declaraciones a la televisión. Parece que estas declaraciones del músico no cayeron del todo bien en su ex.

Pues bien, ahora llegó el turno de Cande y no se anduvo con vueltas, porque comenzó diciendo: “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”. Continuó: “Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”.

La ahora expareja venía sorteando crisis y rumores de separación desde hace un buen tiempo. De hecho, ni las versiones de un compromiso y casamiento que circularon hacia fines de 2022 pudieron aplacar todo aquello: que transitaban una crisis, vale decir, terminal. A la distancia, parece que era así nomás. Lelé, como le dicen sus íntimos y más cercanos también se mostró reflexiva frente a las cámaras de LAM: “A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”.

Y brindó más detalles: “Cuando uno está enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”.

También le consultaron por las versiones de infidelidad de Coti hacia ella, que circularon hace un tiempito y si bien no lo confirmó reveló: “Me llegó de varias personas, de una mujer y de varias. Y yo estoy del lado de las mujeres, jamás me enojaría con una mina, pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras”.

Por último, dejó bien en claro que ella no tiene el menor interés en reflotar la relación y le deseó “que le vaya muy bien con su música y que encuentre a una persona que lo haga feliz”.