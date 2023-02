Nicolás Serrano: “Un mensaje puede ayudar a que otras personas puedan contar”

Nicolás Serrano es un joven cantautor platense que, después de algunos años de trajinar la escena, presentó hace poco su debut discográfico: Huella maestra. Y además, acaba de presentar un trabajo audiovisual de su canción Ritual, donde, a partir de una experiencia personal, insta a poder hablar cuando una persona pasa por alguna situación de abuso. En diálogo con diario Hoy, cuenta sobre su recorrido y lo que significa esa canción.

—¿Cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cuándo decidiste dedicarte a esto?

—A los 6 años ya cantaba como hobbie, mi papá y mi mamá se conocieron en la Facultad de Bellas Artes, de ahí proviene mi acercamiento hacia la música, ya que ellos la llevaban dentro y fuera de casa. Mi intención era hacer canto cuando tenía la edad de 9 años, y mis padres me anotaron en el Bachillerato de Bellas Artes; como en ese entonces no había canto, me anoté en guitarra. Casi terminando el secundario mi intención era dedicarme al fútbol. Llegué a estar en contacto con un representante de jugadores de un club de la AFA, y sus intenciones no eran las que yo en realidad quería hacia la profesión en sí, como lo comento en mi canción Ritual. Luego de este arrebato, me di cuenta de que la música siempre fue un cable a tierra desde mucho antes de este suceso inclusive... pero en este momento fue cuando más sentí el acompañamiento, y gracias a esto pude transmutar muchas emociones. Luego del arrebato, del crecimiento personal emocional en conjunto con la música, ahí fue cuando me dí cuenta que lo que me gusta, que lo que quiero compartir con las personas, y mi futuro, es la música.

—¿Cómo definirías Huella maestra, tu primer disco solista: género canción, rock, pop?

—Cada canción es una huella, es una pequeña parte de mí en cada melodía, en cada oración. Este disco presenta diferentes mensajes, tanto para mí, como para cada persona, porque de eso se trata. No es necesario explicar a qué hace referencia cada canción, porque cada persona tiene una vida diferente, y la puede tomar a su manera y con su significado. Huella Maestra se puede definir como un género de cantautor y/o también rock, pop, ya que dependiendo la canción, se puede asociar también a estos últimos dos géneros.

—La canción Ritual tiene mucha importancia. ¿Cuándo tomaste la decisión de compartir lo que te pasó en formato canción? No debe haber sido fácil llevarlo al papel, ¿la canción te permitió sanar? ¿O qué cosas habilitó?

—Recuerdo que estaba en mi habitación, un poco jugando con la guitarra, cambiando la afinación, hasta que llegué al primer acorde que se escucha al comienzo de la canción. Me di cuenta que necesitaba despojar lo sucedido en Ritual. Sentí que era el momento para poder esclarecerlo de alguna manera. Un tiempo después, cuando ya estaba decidido en hacer Huella maestra, quería hacer un videoclip, y no cualquiera... Sabía que quería hacer algo con Ritual, necesitaba dejar un mensaje, y en parte lo sentía cómo liberación y sanación interna para cerrar una etapa. Gracias a mi primo Tomás Ovalle, que hizo la realización audiovisual, y todo el equipo del video, pudimos dejar un mensaje claro, con mucha sinceridad y sanación. #SacateLaCinta para no callar y hablar cuando una persona pasa por una situación de abuso. Ritual me habilitó a sincerarme, y me habilitó a darme cuenta que un mensaje puede ayudar a que otras personas puedan contar, y puedan sanar también.

—Y respecto a Ritual, ¿cómo lo tomó el público, qué devoluciones se generaron?

—Fueron muy positivas, me di cuenta de que se abrió una puerta para que personas empiecen a hablar del tema, y eso me enorgullece saber que suceda. Abrió puertas a familiares y amigos a sincerarse también de que pasaron por alguna situación similar, abrió puertas para que personales de ESI del país utilicen el video para mostrar a adolescentes y sea de ayuda también. Estoy muy feliz que esto suceda, porque cómo siempre digo, con que sea de ayuda para al menos una persona, mi objetivo ya está hecho. Sé que somos muchas las personas que pasaron por esta situación, y empezar por comentarlo, al menos desde mi experiencia, es lo más sanador que uno desde el interior puede encontrar.