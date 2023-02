Sofía Viola: “Siempre hay algo nuevo al cantarles”

Durante una entrevista con diario Hoy, Sofía Viola precisa los detalles del concierto que la trae a la ciudad, donde compartirá escenario con Flor Amargo. La cita obligada será el domingo 12 de febrero a las 21 en Guajira (calle 49 entre 4 y 5).

—¿Qué preparaste para este show?

—Como bien saben mis seguidores de La Plata, siempre hay algo nuevo que cantarles y también me gusta escuchar sus pedidos y cantarles lo que brota del alma. No tengo armado mi repertorio para ese día porque también me gusta ver qué pasa esa misma noche. Por otro lado, con Flor Amargo compartimos algunos universos, así que es probable que les cantemos algo a dúo esa noche.

—¿Qué sensaciones te rodean?

—Eso es muy amplio de contestar porque las sensaciones van y vienen y se renuevan. En este momento me rodea una sensación de alegría y gratitud porque podemos encontrarnos después algunos años con mi colega Flor. Es muy difícil gestionar las producciones independientes, requieren de mucho esfuerzo, no nos patrocina nadie así que todo sucede desde nuestra propia iniciativa de hacer cosas en conjunto.

—¿De qué manera se da la elección del repertorio?

—La elección del repertorio, en mi caso particular, depende mucho del estado de ánimo y del tipo de evento a donde estoy yendo a cantar. Algunas canciones están siempre en el repertorio o casi siempre, las canciones nuevas tiran mucho porque son las que tienen la emoción mas fresca y me da mucho placer cantarlas porque para mi también es una novedad cantarla cada vez.

—¿De qué manera se da el hecho de compartir el escenario con Flor Amargo?

—Esta es la cuarta vez que nos encontramos. Nosotras nos conocimos en Canadá en Calgary y desde entonces nos hicimos muy amigas. Pude presenciar a sala llena el espectáculo que dio Flor en el teatro Metropolitan de la Ciudad de México, donde me dio la chance de tocar frente a toda esa multitud. A los pocos días grabamos juntas para mi disco La de la luna. También vino para Argentina tiempo atrás y compartimos dos shows en CABA. En esta ocasión, nos pusimos de acuerdo para coincidir en Buenos Aires y poder componer algo juntas, dar unos conciertos y conectar con otros artistas.

—¿Qué mensajes comunicás?

—En mi arte hay varios lenguajes pero el que doy a conocer es el de cantar y hacer canciones. En estas canciones hay todo tipo de mensajes que hasta se pueden contradecir entre si porque me voy transformando todo el tiempo. Cada vez me cuesta mas rotular lo que hago y así como me gusta la libertad la transmito en las canciones. En este momento quiero dar un mensaje liviano que sea para quitar el peso de esta existencia dentro del materialismo. La música es algo mágico que toca las almas de quienes se abren a sentir.

—¿Por qué recomendarías a la gente que concurra al show?

—Recomiendo ir porque la vida es una y hay que celebrar cantando, hay que darse goce. Además es un espectáculo único que no tiene guión, es una experiencia plena donde ustedes y nosotros entramos en una órbita todos juntos.