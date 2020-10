Radhú: “Me enamoré de la cumbia argentina”

Nacido en Rumania, Radhú es un joven que eligió el oficio de cantante dentro un género inherente a estas tierras, como lo es la cumbia. De esta manera, reversiona clásicos de la movida tropical y también produce sus propias canciones dentro del estilo.

—¿Cómo nace tu interés por la cultura latina?

—Un colombiano que hace Cantando por un sueño en Rumania me descubrió cantando temas de Julio Iglesias, Ricky Martín, entre otros. Me aconsejó que interpretara un género que desconocía, entonces me regaló un disco con el estilo que gustaba. Así me enamoré de la cumbia argentina. De esta manera me convertí en el único rumano que interpreta este perfil. La cultura latinoamericana me interesó mucho y me fascinó el idioma español.

—¿Qué temas elegís para tus repertorios?

—Soy un artista muy responsable. Vivimos en países que no son seguros entonces no quiero dañar a la sociedad sino hacer cosas constructivas. Es decir que a través de mi música, el espíritu crezca. Soy un personaje en cada tema que interpreto. Hay que agradecer a la vida por la posibilidad de vivir. Tengo una producción especialmente dedicada a Gilda porque fui a su santuario, le pedí un deseo y lo cumplió. Quiero difundir su arte, su película y música.

—¿Qué podés contarnos sobre tu último lanzamiento titulado Puro amor?

—Se ideó en Argentina, me llevó a muchos lugares, triunfé sobre este tema y no lo puedo creer. Estuve en muchas notas, conocen mis temas, interpretan mis canciones en idioma español, bailan la cumbia argentina.