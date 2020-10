Nicole Neumann apoyó a Valeria Lynch

Ayer el panelista Tomás Dente informó que Cau Bornes, expareja de Valeria Lynch, “va a iniciar una demanda exigiendo la módica suma de un millón de dólares por diferentes escuelas que constituyeron supuestamente juntos y por unas presuntas cuentas en el exterior no blanqueadas”.

El conductor del ciclo, el “Pollo” Álvarez, reparó en que la popular cantante no solo había criado a Tais, la hija que el músico tuvo con la fallecida cantante Tamara Castro, sino que la había adoptado como su propia hija.

Entonces Nicole Neumann no pudo contener su indignación y lanzó: “¿¡Qué!? No, hombres reclamando así plata a mujeres me ponen muy nerviosa”.