Rafael Filippelli cierra el 22 Bafici

El realizador cinematográfico Rafael Filippelli, además director de la lúcida Revista de cine, estrenará, coincidiendo con la clausura del 22 Bafici, su nueva película No va más, en la que reflexiona sobre particularidades de su existencia.

El director, pareja de la pensadora Beatriz Sarlo, y realizador de películas como El ausente y Música nocturna, se permite construir en ella una potente mirada política, estética y formativa sobre el cine, pero también sobre el cuerpo en tiempos donde la nueva normalidad marca el pulso de las acciones dentro y fuera de las viviendas.

En el asumir el juego, Filippelli se observa como su propio objeto de realización, y tras reiterar en varias oportunidades una idea sobre su salud mental, “no me acuerdo de nada, me olvidé de todo”, “hay veces que me quisiera darme la cabeza contra la pared, pero no”, la elíptica y particular obra comienza a tejer sus redes hacia el espectador con inteligentes reflexiones que apuntan a desestimar la mirada negativa sobre la soledad por elección. Con esta película se cierra una edición particular del Bafici, no por la oferta ni calidad de sus contenidos, al contrario, el comentario tiene que ver con híbrido de la edición, que permitió el regreso a las salas de los espectadores, pero también la federalización de sus películas, las que, en un 85 por ciento, pudieron ser vistas por espectadores de todo el país.