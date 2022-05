Regresos, melodrama y humor para ver en casa

STRANGER THINGS

Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas. La temporada 4 volumen 1, disponible desde hoy en Netflix.

P-VALLEY S2

Cuando la oscuridad desciende sobre Chucalissa, todos deben luchar con uñas y dientes para sobrevivir. Mientras que algunos vuelan a nuevas y peligrosas alturas, otros se aferran a sus tacones y se mantienen firmes sin importar a qué costo. De vuelta a The Pynk, Autumn y el tío Clifford luchan por el trono mientras un sangriento caso sacude los vestidores. Mientras tanto, con el destino del casino dependiendo de un hilo, la maquinaria política local se pone en marcha. En estos tiempos sin precedentes, la muerte y el peligro acechan en cada esquina. Desde el 3 de junio, episodios nuevos cada domingo en StarzPlay.

LO QUE NO SABÍAS DEL HUMOR ARGENTINO

Referentes del humor nacional como Guillermo Francella, Adrián Suar, Florencia Peña, Fátima Flórez, Martín Bossi, Alfredo Casero, Pablo Granados, Sebastián Wainraich, Malena Pichot, Freddy Villareal, Soy Rada, Ariel Tarico, Roberto Moldavsky, José María Listorti, Malena Guinzburg, Diego Capusotto, Carlos López Puccio, Adrián Lakerman, Natalia Carulias y Grego Rossello, entre otros, reflexionan, acompañados de material humorístico de todas las épocas, sobre la esencia del humor, sus límites, su relación con la política y las redes sociales, mientras revelan anécdotas inéditas y curiosidades sobre su trabajo como comediantes. Por STAR+.

AMORES QUE ENGAÑAN

Mañana llega a Lifetime un nuevo episodio de su producción original, con el estreno del capítulo Derecho a ser feliz, protagonizado por Aylín Mujica, Héctor Suárez Gomís y con el regreso a las pantallas de la consagrada actriz Lupita Ferrer.

La serie cuenta, a través de unitarios, historias de mujeres en situaciones reales y cotidianas como el amor, la ilusión y la confianza, pero que, sin embargo, se ven enfrentadas a circunstancias que las llevan a vivir las consecuencias de experiencias de dolor, traición y desengaño. Estas incluso pueden terminar en un crimen pasional.

TULSA KING

Sigue la historia del capo de la mafia de Nueva York Dwight “El General” Manfredi (Silvester Stallone), justo después de que lo liberan de prisión tras 25 años y su jefe lo exilia sin contemplaciones para instalarse en Tulsa, Oklahoma.

Pensando en sus mejores intereses, Dwight poco a poco construye una tripulación a partir de un grupo de personajes inverosímiles, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que para él bien podría ser otro planeta.

La serie también está protagonizada por Andrea Savage (I’m sorry) Martin Starr (Silicon Valley), Max Casella (The tender bar), Domenick Lombardozzi (The irishman), Vincent Piazza (Boardwalk empire), Jay Will (The marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) y Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday). En noviembre por Paramount+.