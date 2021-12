Regresos, novedades y ciencia ficción para ver en casa

ABEJAS, EL ARTE DEL ENGAÑO

Ya disponible esta serie nacional con un elenco encabezado por Fabián Vena y Pedro Alfonso que sigue de cerca a un grupo de jóvenes, bautizados como “Las Abejas”, quienes diseñarán ejercicios teatrales de simulacros extremos en la vida real para solucionar los problemas que más los afectan y angustian. Flow

AND JUST LIKE THAT

Los primeros dos episodios de este revival de Sex and the city, serie clave de los años noventa que impuso una narrativa diferente en temas de géneros, el rol de la mujer en las propuestas y que elevó a sus protagonistas a la categoría de estrellas, ya están disponibles en HBO MAX para demostrar que Carrie, Miranda y Charlotte aún tienen mucha tela por cortar. Sin Samantha, y con una polémica que ya quedó atrás, el disfrute basado en la nostalgia es total. Una vez más, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, en sus roles más emblemáticos en una nueva vuelta de tuerca para este clásico de la TV.

BIENVENIDOS A LA TIERRA

La nueva serie de National Geographic creada para Disney+ acompaña a Will Smith en una extraordinaria aventura por el mundo, de esas que se dan una vez en la vida, para explorar las maravillas más grandes de la Tierra y revelar sus secretos más ocultos.

Will Smith es guiado por distinguidos exploradores en un extraordinario viaje para observar personalmente y de cerca algunos de los espectáculos más emocionantes del planeta, desde volcanes que rugen en silencio pasando por desiertos que se mueven de forma imperceptible para nosotros hasta anima­les que forman grandes manadas con mente propia.

EN PUNTAS DE PIE

Eleonora Cassano conduce el nuevo ciclo por la pantalla de Canal (á), todos los jueves a las 14.30, en un viaje musical, explorando la danza contemporánea. En una amena y entretenida charla, la destacada y reconocida bailarina dialogará con referentes de cada ritmo musical, quienes en cada episodio danzarán al ritmo de las novedades, los recuerdos, la técnica y todo lo referente de la danza contemporánea.

EL LIBRO DE BOBA FETT

Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegan por el lado criminal de la galaxia de regreso a las arenas de Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Jabba el Hutt y su sindicato del crimen. Protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, se estrena el 29/12 por Disney+.

BUENA ONDA CON IVETE

Durante cinco episodios, los fans podrán sumergirse en el proceso creativo de la artista brasileña Ivete Sangalo, una de las figuras más importantes de la música de todos los tiempos de Brasil y de sus invitados.

Con un ángulo más íntimo, en cada episodio Ivete recibe a otros músicos de renombre para una charla y para desarrollar nueva música. Son ellos: Agnes Nunes, Carlinhos Brown, Iza, Gloria Groove y Vanessa da Mata. Pronto en HBO Max.