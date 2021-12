Durante una entrevista con este multimedio, el artista Jaf presentó la función que dará el 11 de diciembre a las 21, en el Teatro Metro de La Plata.

—¿Qué sensaciones te rodean ante esta vuelta a los escenarios?

—Si hubiera vuelto a los escenarios, tendría alguna sensación; pero concretamente nunca me retiré. Porque en el tiempo de la reclusión obligatoria hice, por ejemplo, desde marzo del 2020 en adelante, durante tres meses ininterrumpidos, más precisamente todos los miércoles, unas comunicaciones vía internet, Facebook e Instagram, con todos mis fanáticos. Además se sumó Virginia, mi hija, y hacíamos lo mismo pero los días sábados.

Luego fuimos por el streaming. Tiempo después se abrieron las puertas otra vez arriba de los escenarios.

Esto quiere decir que, de alguna manera, siempre pude encontrar una forma para estar en contacto con mi público. Sin embargo, la sensación a través del universo digital es extraña, porque es exclusivamente de ida, con audio e imagen.

—¿De qué manera elegís las canciones de tu vasto repertorio para los conciertos?

—Elijo las canciones que la gente más conoce como aquellas que debo tocar si o si. Por ejemplo, Maravillosa esta noche y Todo mi amor, entre otras. Después tengo una gran confianza y fe en lo que es la actuación espontánea, donde puede haber una falla o error pero hay una comunicación directa del artista con su público. En mi caso, la tengo con los presentes; así que, si bien hay un esqueleto sobre el que puedo caminar, escucho a las personas y así canto lo que piden.

—¿Qué relación te une a la ciudad?

—Tengo la misma que con todas las del interior de mi país. He ido muy seguido por muchos años, conocí gente de allá. Para mí es una relación muy linda que tengo con la gente en general. Conozco a las familias que se van formando, a los hijos, y las generaciones. Estoy orgulloso que pase eso.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Hay un par de cosas que quiero hacer. Estoy trabajando en el audio de una función que realicé en un teatro Ópera de la calle Corrientes. Está sonando muy bien y algo haré con él. Además estoy produciendo el nuevo material que espero poder lanzar en el 2022. Quiero dedicarme un gran tiempo a la confección de un disco nuevo, que es un trabajo difícil pero lo voy a intentar.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra a la función?

—No sé si es una recomendación, en realidad es una invitación, pues ya me conocen. Planteo no solo lo que es audio e imagen, sino una situación energética que me gusta tener con mis fanáticos. Y esta función en La Plata no será una excepción. Así que estoy muy confiado en que la gente que me conoce sabe que llevo una situación agradable para pasarlo con amigos, familias, y todo lo que hago sobre los escenarios es apto para todo público. Será un momento distendido y relajado sobre todo.

—¿Cuál es tu mirada sobre la escena actual?

—Tengo una que es bastante objetiva respecto al desarrollo actual de los nuevos artistas argentinos que ocupan lugares preferenciales en la escena nacional. Sé que hay muchos chicos y chicas que son buenos; que tocan, cantan, escriben fenómeno. Veo muchos talentos muy buenos.