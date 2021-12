Se estrena "And Just Like That...", la secuela de "Sex and the City"

La icónica serie de fines de los 90, "Sex and the City" tiene su continuación con "And Just Like That...", la secuela que también protagoniza Sarah Jessica Parker cuyos dos primeros episodios ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming HBO Max.

A lo largo de sus ocho capítulos restantes, que podrán verse de manera semanal, seguirá al grupo conformado por Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), esta vez sin la participación de Kim Cattrall como Samantha, luego de que trascendieran sus críticas a los ejecutivos de "Sex and the City" y los conflictos personales que existen con sus excompañeras.

La nueva producción se centrará en el día a día del trío de amigas en la actualidad, mientras atraviesan distintas experiencias personales, profesionales y amorosas como mujeres de cincuenta en Nueva York.

Además, en este "revival" también aparecerá la intérprete mexicana-estadounidense Sara Ramírez, conocida por su papel como la cirujana "Callie" Torres en "Grey's Anatomy", como Che Diaz, el primer rol de género no binario de la franquicia.

El personaje de Ramírez en "And Just Like That..." trabaja como comediante de stand-up y conduce un programa de radio en el que el personaje de Sarah Jessica Parker es una invitada recurrente, y que influenciará la forma en que la protagonista y sus amigas perciben el mundo contemporáneo atravesado por el cuestionamiento a los roles de género tradicionales.

También volverán a repetir sus papeles Chris Noth, recordado como John "Mr. Big" Preston, el principal interés amoroso de Carrie en "Sex and the City", y Wilie Garson como el querido Stanford Blatch, que llegó a participar de la producción antes de su fallecimiento el pasado 21 de septiembre como consecuencia de un cáncer de páncreas.

En tanto, Sarita Choudhury ("Jessica Jones"), Nicole Ari Parker ("Empire"), Karen Pittman ("The Morning Show") y David Eigenberg ("Chicago Fire"), entre otros, completan la nómina de intérpretes que se suman a la miniserie.