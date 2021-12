Miguel Ángel Silvestre presentó Los enviados

Paramount+ presentó en México sus series originales latinoamericanas, y Miguel Ángel Silvestre, la estrella española de Velvet y Sense8, comunicó un mensaje para sus compañeros de Los enviados, serie que tiene detrás al argentino Juan José Campanella y que se estrena el 12 de diciembre.

“Era imposible para mí estar ahí hoy, porque estoy rodando en España. Me hubiera encantado estar ahí con Juan José y el resto de los compañeros, y soy muy fan de la serie. Creo que es la serie, de las que he estado, que más me gusta, la trama te mantiene hasta el final, y si eres fan, como yo, de El secreto de sus ojos, o del cine de género, de Seven o de cualquier tipo de película de suspenso; es una serie que va a atrapar capítulo y capítulo”, dijo.