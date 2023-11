Robert Pattinson será papá

Reconocido por haber actuado en muchos proyectos, entre ellos el más popular fue la saga de vampiros titulada Crepúsculo, Robert Pattinson dio a conocer una noticia muy feliz, puesto a que se convertirá en padre junto a su prometida, la mediática Suki Waterhouse.

De esta manera, los tortolitos se encuentran en la dulce espera de su primer hijo. La artista dio a conocer la feliz noticia en un recital que estaba dando en la ciudad de México. Asimismo, sucedió cuando estaba en pleno evento, más precisamente en el festival Corona, donde iba a actuar frente a una multitud. En este sentido, la reina decidió terminar con los rumores que estaban suscitándose alrededor de su pareja desde hacía un mes.

La chica salvaje y atrevida lucía un vestido rosa de lentejuelas, un abrigo de plumas y botas. Para empezar dio un discurso donde confirmaba su feliz noticia diciendo: “Pensé en ponerme algo brillante para distraernos de otra cosa que me traigo entre manos, pero no estoy segura de si ha funcionado”. Así, provocó que sus seguidores la ovacionen y, además, terminó por acariciar su pancita de pocas semanas de gestación.

Luego de dar a conocer semejante novedad, la chica siguió con sus tareas en relación con el recital que se traía entre manos.

Vale mencionar que la mujer está saliendo con el actor de Crepúsculo, que ha ganado mucha fama y notoriedad no solo por ponerse en la piel de un personaje adorado, sino también porque ha llevado su vida con mucha cautela con relación a lo referente a su intimidad. Tanto es así que los buenos muchachos empezaron a salir y recién se hicieron presentes en un evento público a los cuatro años de estar juntos. Así, debutaron en la mentada alfombra roja. Es por ello que dejaron atónitos a los presentes, puesto a que no era un noviazgo de lo más esperado.

Lejos de quedarse quieta, la chica rompió con estos cánones y ha gritado a todo el mundo que será mamá en poco tiempo. Asimismo, no quiere taparse y mostró sus nuevas curvas con mucho orgullo. Este cierre de año es maravilloso para esta pareja por la que muy pocos apostaban.

De forma reciente, la mujer declaró en una entrevista que le hicieron en el New York Times: “Estoy sorprendida de haber sido tan feliz con alguien durante casi cinco años. Siempre me pongo muy contenta cuando veo su nombre aparecer en mi teléfono o incluso cuando me manda un mensaje de texto, y creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que decir y lo encuentro muy gracioso”.

Antes de que empezaran a salir, ella salía con Radley Cooper, que luego se casó con Irina Shayk y tuvieron una hija. Más tarde, ella salió con un músico llamado Miles Kane y luego con Diego Luna, hasta que conoció a Robert, quien a su vez salía con Kristen Stewart.