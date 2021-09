Rodolfo Ranni: “El teatro se hace con el público sentado en la platea”

Rodolfo Ranni es uno de los protagonistas de Divino divorcio, que, junto a Viviana Saccone, desde enero, están llevando a todo el país. A propósito de la presentación del próximo 1° de octubre en el Teatro Gran Rivadavia de Floresta, diario Hoy dialogó con él.

—¿Sensaciones de la vuelta al teatro presencial y las giras?

—Es una alegría inmensa, estamos en gira desde el 4 de enero, que debutamos con la obra en Carlos Paz en plena pandemia, hacíamos la obra allí solamente los lunes, y nuestro productor, Damián Sequeira, con buen criterio, nos dijo la gente no va a venir, así que le vamos a llevar el teatro a su casa. Así lo hicimos, recorrimos primero toda la provincia de Córdoba, la gente muy entusiasmada, con ganas de salir, cuidándose, y donde no había teatro, lo hacíamos en la cancha de básquet.

—Como se hacía en los viejos tiempos…

—Claro, como era antes, tan es así que cuando llegaba a cualquiera de estos lugares me regalaban un salame picado grueso (risas), antes cuando estabas de gira la gente decía: Guarden una gallina que llegaron los artistas.

—¿Habían trabajado con Viviana antes?

—Nunca, nunca, habíamos estado en un mismo programa, pero no habíamos compartido escenas juntos, en teatro es la primera vez y en una obra con solo dos personajes es fundamental estar comunicado con el compañero y comunicarse a los ojos. Eso es clave.

—En esto de estar cada semana en un lugar distinto, ¿se reinventa el texto?

—No, no se improvisa absolutamente nada, en todos los lugares se hace exactamente igual, como la escribió Alfredo Allende, no se adapta de acuerdo al lugar.

—El año pasado la pandemia no permitía estar en los escenarios. ¿Cómo te conectaste con la profesión?

—Traté de pasarlo de una manera muy particular. Con mi mujer dijimos, si vamos a estar encerrados, hay que armar una estrategia. Entonces, hice gimnasia y me armé una huerta en la terraza, leí lo que no leí en muchos años, lo pasamos lo mejor posible, siempre mirando para adelante, esto es algo que va a pasar, y cuidándonos mucho. Me ofrecieron hacer streaming, pero dije que no, porque el teatro se hace con el público sentado en la platea, el teatro se hace con el público ahí. No era algo que me llamaba, además yo soy cero tecnología. Creo que en situaciones así cunde el pánico, entonces vuelven, por ejemplo, al autocine, pero no funcionó. Hay que tomarlo con mucha filosofía, tranquilidad, cuidarse y saber que va a pasar, y por suerte está pasando. Estamos volviendo de a poco, tan es así que el próximo viernes reinauguraremos el Gran Rivadavia de Floresta, y después estaremos en Banfield, Arrecifes, Gualeguaychú, Nogoyá, Tandil, Azul, todo el país. En enero volveremos a debutar en Carlos Paz, también los lunes, y después recorriendo los pueblos y ciudades que nos faltan, algo de Mendoza, San Juan. En abril retomaremos una gira nacional, de acá para adelante, día a día pero con este proyecto importante.

—Este año se estrenó Los visionadores, de Néstor Frenkel, que te tiene como figura clave con La Rannix, un homenaje a tus películas de los años ochenta, ¿cómo lo recibiste?

—Me envió el trabajo. Está muy bueno, le agradecí profundamente la deferencia de haberse ocupado de mí con mucho gusto.