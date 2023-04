Rodrigo Demirjian presentó El legado

El artista y realizador Rodrigo Demirjian presentó con carácter de estreno mundial en el 24 Bafici El legado, película en la que indaga sobre herencias y paternidad.

“Llevo años con ganas de hacer una película no tanto de legados sino de mi padre, con quien tenía una relación agridulce y compleja y cada vez que venía a visitarlo me resultaba casi imposible hacer ese documental entonces al final al morir él empecé a escribir y me di cuenta de que esas necesidades terminaron en esta película que habla sobre legados, pero no fue algo premeditado”, contó Demirjian en su paso por Buenos Aires a Hoy.

“Lo más duro no fue conectar, sino reencontrarme con su obra, con su voz, los que los conocieron y entrar al espacio donde trabajaba y cómo eso estuvo abandonado, porque la casa estuvo cerrada durante un año, pero ya se había deteriorado a causa de la edad de mi padre”, finalizó.