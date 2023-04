DJ Rasflek: “La gestión me da fuerzas”

Bajo la idea y gestión de Sebastián Gómez, alias DJ Rasflek, el proyecto cultural y musical El Club del Reggae continúa desplegando su magia por todo el suelo federal. En diálogo con diario Hoy, el responsable del evento recorrió los inicios de la propuesta y también brindó los detalles de las fechas que se avecinan. La primera tendrá lugar el 18 de mayo en Mash Bar, ubicado en Azul; el 20, en La Reina, de Olavarría; y, por último, el 21 llegan a Mar del Plata, junto a Flor de Monos e Israel Montenegro. En todas las fechas el realizador también oficiará como disc jockey.

—¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto? ¿Cómo se gesta esta propuesta cultural y musical? ¿Qué detalles podés contarnos?

—Corría el verano del año 2019 en la ciudad de Miramar y fue allí donde decido realizar un ciclo temático con miras a expandirse en varias ciudades de la costa atlántica en Argentina y que también sucediera en un corto plazo. Sin embargo, luego nos tocó la Covid-19, y quedamos encerrados durante dos años prácticamente, pudiendo salir a tocar en las temporadas de verano y con muchos protocolos. Pero, por suerte, pudo restablecerse la normalidad y pudimos llevar a muchas­ ­ciudades el mensaje de la música reggae.

—¿Por qué decidiste llevarlo a cabo? ¿En qué estabas inspirado o por qué surgió hacerlo en este formato?

—Sucede que era una necesidad artística. La idea romántica de tener un club del reggae para todos que fuera un espacio en donde poder encontrarnos con diferentes artistas y personas, en diversos lugares remotos de todo el país. De esta manera lograríamos poder tener el acceso a otras vivencias por medio de los viajes y compartir entre hermanos la misma pasión. En este sentido fue el disparador para generar vínculos directos o una forma de trabajo amena y relajada.

—¿Cuál es la magia que encontrás en el reggae? ¿Qué sensaciones te produce este género?

—Sus pulsaciones, su calma y su mensaje. Es el momento ideal para reflexionar sobre cualquier aspecto de la vida acompañado de una canción estilo reggae. Me refiero a una suerte de un encuentro con la espiritualidad de cada uno.

—¿De qué manera realizás el recorte a la hora de elegir las bandas? ¿Cómo se lleva a cabo la curaduría?

—Es una elección difícil, pero al mismo tiempo sucede de forma intuitiva y estratégica. La idea, ante todo, es juntar grupos humanos que en forma cooperativa, generen una cierta energía de unión y fuerza en común, que cada fecha tenga su ­propia vida y al mismo tiempo marque un antecedente único e irrepetible. La magia de lo espontáneo, con el concepto empresarial del trabajo en equipo.

—¿Por qué recomendarías a la gente que concurra al show?

—Porque interactúan muchas cosas artísticas, además del ritual del escenario con bandas en directo. Hay expositores, feria 420, merchandising oficial del Club del Reggae, desde remeras, gorras, calcos, los carnets de socios que son gratuitos, y hasta los alfajores bajoneros Rasta, que hacen de una fiesta algo muy particular.

—¿Qué fortalezas encontrás en este oficio de productor? ¿Y en el de disc jockey?

—La gestión me da fuerzas. De esta manera, me involucra y me llena de energía. Cada fecha es una nueva puerta que se abre. Además, el hecho de poder relacionarse con artistas de todo el mundo es algo que vengo haciendo hace muchos años desde

el periodismo con la web ­www.reggae.com.ar y mis diferentes programas radiales y televisivos. Además, como productor artístico, estoy inmerso en este contexto desde hace más de 25 años en Marabunta Producciones, y por supuesto como DJ Rasflek en toda la Argentina, o también varios lugares del mundo dónde me ha tocado viajar con la música.

—¿Qué les dirías a los que quieren seguir tus pasos?

—Les diría que nunca pierdan la fe porque esto es un camino en el tiempo. Además, cuando se está rodeado de buenos consejeros, las cosas llegan gracias a esfuerzo y trabajo.