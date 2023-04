“Es la mujer más hermosa del mundo”, dijo Ben Affleck sobre Jennifer López

Es sabido ya que el reconocido actor Ben Affleck no se guarda nada al momento de expresar lo enamorado que está de su esposa, Jennifer López. Sin ir más lejos, en una reciente entrevista que brindó Affleck en el programa The Drew Barrymore Show, no escatimó palabras y elogios para JLO. Haciendo alusión a la disciplina laboral de su esposa —tanto en lo actoral como en lo musical—, expresó: “No se puede quitar la ética de trabajo. La ética de trabajo es real, la disciplina es muy real. Pero también lo sobrehumano es real. Es la mujer más hermosa del mundo, se ve espectacular”, argumentó. Vale recordar que no es la primera vez que el actor se desarma en elogios hacia ella. Por ejemplo, hace poco fue consultado por dos canciones que ella le había dedicado en el disco This is me... Then del 2002. Ante ello, Ben había respondido en su momento: “Las canciones que se han escrito sobre mí, las ha escrito la mejor artista en la historia del mundo, Jennifer Lopez”. Y había agregado: “No sé si son exactamente sobre mí, tal vez inspiradas en mí, porque hay algunas cosas negativas allí. Ella es asombrosa”. Vale recordar que la pareja retomó la relación en abril de 2021, se comprometió por segunda vez en abril de 2022 y contrajo matrimonio el 17 de julio de ese año. Y hasta ahora, a juzgar por lo dicho, están más enamorados que nunca.