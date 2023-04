Shakira y Alejandro Sanz comprarán una casa juntos

La cantante colombiana ya se encuentra instalada desde hace unos meses en Miami, junto a sus hijos y sus padres. Luego de la conflictiva y triste separación de Gerard Piqué, ella está rearmando su vida lejos del lugar que compartió durante tantos años junto a su exesposo. Es más, los rumores indican que la casa que compartían en Barcelona ya se encuentra habitada por Piqué y su nueva novia, la joven Clara Chía.

Pues bien, a miles de kilómetros de allí, Shakira está recomenzando su vida. Y no solo adquirió una lujosa mansión en Miami —que en parte acondicionó para que también sus padres vivan con ella y sus hijos—, sino que también se rumorea cada vez más fuertemente que, junto a su amigo Alejandro Sanz, está en tratativas de adquirir una lujosa mansión en una isla privada. ¿El valor? La friolera de 20 millones de dólares. Según la prensa especializada, no está confirmado el destino final que tendría esta propiedad. No se sabe si es con la idea de vivir juntos o alquilarla o si es un plan de inversión en conjunto. Es más, se insiste con la idea de que en realidad esa lujosa mansión sería la locación para poder grabar videoclips en futuras colaboraciones y canciones en conjunto. Por ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre este tema.

Obviamente, también circulan trascendidos que los vinculan a ambos no solo en cuanto a la compra de la casa sino desde el corazón. Ocurre que ahora que el cantante español está soltero, tras terminar su relación con la pintora cubana Rachel Valdés, han resurgido rumores de un posible romance entre ambos. Luego de la tortuosa separación de la cantante, Sanz siempre tuvo palabras de amor y sinceridad para con ella. Ellos siempre han insistido en aclarar y expresar que son grandísimos amigos y que el amor que se tienen es solo amistoso. Por ejemplo, en ocasión del cumpleaños número cuarenta y seis de ella, él escribió en sus redes: “Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”. Por ahora, todo sigue igual. Pero es innegable que los fans de ambos sueñan con la pareja y serían muy felices al verlos a ambos disfrutar no solo de hacer canciones juntos sino de compartir el amor.