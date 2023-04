Alexandra Hyland llega al Festival con Las demás

Las demás es la ópera prima de Alexandra Hyland, que, protagonizada por Nicole Sazo y Alicia Luz Rodriguez, cuenta el derrotero de dos amigas por conseguir el dinero para realizar un aborto. “Para mi presentar en BAFICI la película significa todo, y poder mostrarla a las chicas acá en Argentina, después de todo lo que pasó con la Ley de aborto, me daba muchas ganas de mostrarla acá y conversar con el público”, cuenta a HOY Hyland. “Quería partir de una historia de amigas desde una perspectiva que no se veía en otras películas y ahí surgió el tema del aborto, dándole un tinte político, y me pareció que era un tema relativo a las chicas y me inspiré en situaciones que le sucedieron a dos de mis amigas, creando un universo a partir de cosas reales”, suma.