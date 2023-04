Fernando Arditi presenta El hombre más fuerte del mundo

El hombre más fuerte del mundo de Fernando Arditi, producida por Facundo Morales y protagonizada por el jujeño Darío VIllarroel —exmiembro de la selección argentina de pesas paralímpica— tuvo su premiere mundial en la Competencia Argentina del 24 BAFICI. La propuesta siguió de cerca durante cuatro años a Villarroel mostrando su vida cotidiana y las participaciones en competencias. “Quería hacer una película en Jujuy, fuera de Buenos Aires, quería vincular mis gustos por viajar con la idea de filmar, quería hacerla fuera de mi entorno, que represente un viaje, y buscando una historia encontré en un diario una foto con los personajes del año y estaba Darío, su pasado como pesista, con todo lo que le había pasado, y me pareció un personaje extraordinario y lo quise conocer, lo busqué y ahí empezó todo”, cuenta hoy Arditi. Y agrega: “Darío era alguien que me parecía que tenía que tener una película, y a medida que sumábamos personas todos contaban su historia de manera similar”. “Aún no vi la película, pero me gustaría dejar un mensaje que tiene que ver con que nacemos para algo y hay que transitar un camino, agradezco a Dios haberme hecho así y darme la posibilidad de sortear tantos obstáculos; me pasaron muchas cosas injustas, pero pude seguir por el camino correcto”, menciona Villarroel a Hoy durante su visita para presentar la película.